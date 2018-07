Skandal: Osuđeni ubica pobegao HELIKOPTEROM iz zatvora -objavljen i snimak (video, foto)

Osuđeni ubica pobegao je iz zatvora helikopterom, saopštilo je danas francusko ministarstvo pravde.

Osuđenik Redoan Fajd (46) je pobegao „pre par minuta“, niko nije povređen i nema talaca, navelo je ministarstvo, prenela je agencija AP.

„Naoružani komandosi sleteli su helikopterom na teren gde se šetaju robijaši dok je zatvorenik bio u prostoriji za posete“ zatvora južno od Pariza.

Policija je u potrazi za odbeglim osuđenikom, a tužilaštvo je otvorilo istragu.

To nije prvi put da Fajd pobegne – 2013. godine je uz pomoć ekplozije pobegao iz zatvora, a uhapšen je šest nedelja kasnije u hotelu.

#Breaking: #French bank robber Rédoine Faïd escapes prison for the second time in 5 years. This morning he was extracted from his prison by a helicopter and 3 heavily armed accomplices. They flew him to highway A1 where they landed & set the helicopter on fire. He fled by car. pic.twitter.com/o8YqJl9hnY

— Jona Wolff (@WolffJona) July 1, 2018