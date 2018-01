Skandal u Švedskoj: Rasistička poruka na reklami za dečju odeću

Modna kompanija H&M izvinila se danas zbog reklamne fotografije crnog dečaka u dukserici s natpisom „Naj kul majmun u džungli“ („Coolest monkey in the jungle) i povukla je spornu reklamu, ali je zadržala fotografije s drugim natpisima koje nose bela deca kao modeli.

‘Coolest monkey in the jungle’: H&M torched online for ‘racist’ adhttps://t.co/XE9b8e79fk pic.twitter.com/F3DCAwPLvw

