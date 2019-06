Skandal u VALONI na CEFTA, PR delegacija flašom na Markovi

TIRANA – Sastanak na nivou zamenika ministara u okviru sporazuma CEFTA prekinut je danas u VALONI, nakon što su članovi delegacije iz Prištine flašom gađali šefa srpske delegacije Ivana Markovića.

Kako je Marković preneo Tanjugu u telefonskom razgovoru, sastanak na kojem je trebalo da se konstatuje šta je urađeno u prvoj polovini godine i da se pripreme prilozi za sledeću nedelju za sastanak u Poznanju, tekao je najnormalnije, dok delegacija iz Prištine nije uzela reč.

Šef delegacije iz Prištine tom prilikom je počeo, prema rečima Markovića, da iznosi političke konstatacije, provocira, spominjući kako Srbija uvodi necarinske barijere prema „državi Kosovo“ i na taj način nanosi štetu njihovom razvoju i njihovoj trgovini.

„Nažalost, nakon tog izlaganja predsedavajući sastankom koji je u ovom slučaju bila Albanija, nije odreagovao adekvatno i ja sam kao šef naše delegacije morao da uzmem reč i da zamolim da takva vrsta provokacija se ne koristi na sastanku u okviru CEFTA“, kazao je Marković.

Dodao je da je kazao i da smatra da u okviru CEFTA postoji terminologija koja se koristi i da se izbegavaju političke provokacije.

Takođe, konstatovao je u skladu sa državnom politikom da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

Na to su članovi delegacije iz Prištine, ispričao je Marković, nasrnuli na srpsku delegaciju, uz povike da je Kosovo republika i nezavisna država, kao i da se za to izborila „u svetom ratu 1999. godine“.

„Našli su neku flašu koja je stajala na stolu i bacili je u mom pravcu. Pogodili su me, ali pre nego što je stigla do mene, flaša je proletela pored glave šefice delegacije Moldavije i pored jedne koleginice iz naše delegacije“, dodaje Marković.

Kako kaže, članovi prištinske delegacije, su odmah nakon toga izjurili iz sale u kojoj se sastanak održavao i sastanak je prekinut.

Marković je odmah od predsedavajućeg tražio da se tim članovima delegacije iz Prištine onemogući povratak u salu i da se udalje i iz hotela u kojem se održavao sastanak, što je i učinjeno.

„Svi učesnici su izrazili zgražavanje time što se desilo, to je nezabeleženo da na sastanku dođe do fizičkog napada na članove delegacije“, rekao je Marković dodajući da je jedino predsedavajući, odnosno Albanija, pokušao to da relativizuje, ali da nijedna druga delegacija nije prihvatila njihovo tumačenje da te osobe nisu članovi delegacije iz Prištine.

Kako navodi, srećom nije došlo do povrede, jer je flaša kojom je pogođen u predelu grudi bila plastična i nije bila puna vode.

„Siguran sam da je ta flaša završila na licu ili glavi šefice delegacije iz Moldavije ili naše koleginice, da bi bilo povreda“, navodi Marković.

Prema njegovim rečima, delegacija iz Prištine je napustila hotel i trenutno su na putu ka Prištini.

Kada su u pitanju neke druge sankcije delegaciji iz Prištine, u okviru CEFTA, kako kaže Marković nije moguće ništa više uraditi, sem što će srpska delegacija zahtevati da oni više nikada ne prisustvuju sastancima u okviru CEFTA.

„To je nešto što može da se uradi u ovom trenutku“, kaže.

Srpska delegacija se trenutno nalazi u Valoni, gde čekaju ambasadora Srbije u Albaniji, sa kojim će se vratiti u Tiranu i tamo sačekati avionski transport do Beograda.

Nakon današnjeg sastanka trebalo je da usledi sastanak zajedničkog Komiteta CEFTA na ministarskom nivou ali, kako kaže Marković, on neće biti održan.

Delegacija Moldavije i srpska delegacija potvrdile su prve da neće učestvovati na tom sastanku, nakon čega su i druge delegacije isto to potvrdile.

„Svi smo zgroženi time što se dogodilo, niko nije mogao ni da pretpostavi da će doći do napada, a kamoli da očekuje tako nešto“, kazao je Marković.

(Tanjug)