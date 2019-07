Sledi li rekonstrukcija vlade odlaskom Kuscevica i Buriceve?

ZAGREB – Nakon ostavke ministra uprave u hrvatskoj vladi, Lovre Kuščevića i sastanka partnera u vladajućoj koaliciji, HDZ, HNS i HSLS, SDS S, kabinet premijera Andreja Plenkovića je na korak od rekonstrukcije, a predsednik parlamenta i funkcioner HDZ, Gordan Jandroković, poručuje da su sve opcije na stolu.

Glavna tema na sastanku koalicionih partnera bila je odlazak ministra Lovre Kuščevića, rekao je predsednik HSLS Darinko Kosor, preneo je HRT.

Kosor je poručio da što se njegove stranke tiče, ovo će, kako je rekao, biti poslednjih put da HNS i Samostalna demokratska srpska stranka (SDS S) „sole pamet“ unutar koalicije.

„Hoće li ih neko trpeti ako će se ovakve radnje događati i u buduće, to ne znam, ali HSLS ih više neće trpeti“, rekao je Kosor novinarima.

Jandroković je rekao da je odluka o odlasku Kuščevića doneta autonomno.

„HNS je samo otežao sveukupno celu situaciju jer je u delu javnosti to percipirano kao nekakav ultimatum. To nije bilo fer, ali budite uvereni da o takvim stvarima ne bismo odlučivali pod pritiskom koalicijskih partnera. Mi smo procenili da je ta odluka nužna. To je bilo potrebno za vladu i HNS“, rekao je Jandroković.

Govoreći i sastanku koalicionih partnera na vlasti, Jandroković je rekao da su svi oni izneli svoje viđene aktuelne, te da je, kako je rekao, bilo različitih viđenja, ali i da postoji saglasnost da mandat treba odraditi do kraja u skladu sa zakonom do pred kraj 2020.

Upitan da komentarise spekulacije da bi HNS mogao sada da krene s rušenjem ministra državne imovine Gorana Marića i hoće li to biti nešto preko čega HDZ neće preći, Jandroković je kazao da to pitanje hipotetičko i da zato na njega ne može da odgovori.

„Ako neko bude prešao crtu koju smatramo neprihvatljivom, onda ćemo odgovoriti. U hodu ćemo odlučivati o situacijama. Mi smo noseća stranka“, rekao je Jandroković i dodao da veruje da će do petka imati makar jedno ime koje će zameniti ministra Kuščevića, ali i umesto ministarke spoljnih poslova Marije Pejčinović – Burić koja na jesen napušta vladu i odlazi na drugu dužnost u okviru EU.

Što se šire rekonstrukcije vlade na jesen tiče, Jandroković kaže da su „sve opcije na stolu“.

„Videćemo:, zaključio je Jandroković.

(Tanjug)