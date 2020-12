Slovačka: Sledećih mesec dana samo hitna medicinska pomoć

BRATISLAVA – Ministarstvo zdravlja naložilo je fakultetskim, univerzitetskim i okružnim bolnicama da pacijentima pružaju samo hitnu medicinsku negu, ukazujući na to da se broj ljudi u bolnicama sa kovidom-19 ili za koje se sumnja na infekciju približava granici od 3.000.

„Standardna primena planiranih intervencija u bolnicama nastaviće se u redovnom režimu samo za onkološke pacijente ili one kojima je u bolnicama obezbeđena dijaliza ili biološki tretman. Lečenje ove dijagnoze nastavlja se u standardnom režimu“, rekao je ministar zdravlja Marek Krajci, prenosi Tasr.

Nalog o pružanju samo hitne medicinske pomoći sa pomenutim izuzećima biće na snazi do 31. januara 2020. Ministarstvo traži odlaganje planiranih postupaka za pacijente kojima se zdravlje neće pogoršati nakon odlaganja postupka, nakon ovog datuma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.