Šmit: Dodik prekoracio liniju retoričkog potpirivanja vatre

SARAJEVO – Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit rekao je danas da je član Predsedništva BiH Milorad Dodik „prekoračio liniju retoričkog potpirivanja vatre, poništavajući odluke visokog predstavnika i ne priznajući Ustavni sud BiH“.

On je u intervjuu za nemački „Ziđojče cajtung“ objasnio da je njegova obaveza da obezbedi civilno sprovođenje Dejtonskog sporazuma, kao što stoji u Aneksu 10.

„Moj zadatak je da pritiskom i ukazivanjem to promenim. Ako ne dođe do promene ovakve politike, međunarodna zajednica mora da deluje pre nego što dođe do raspada BiH“, poručio je Šmit.

Naveo je da su mu na raspolaganju Bonska ovlašćenja koja uključuju i smenu političara koji krše Dejton, ali, dodao je, „iz najubojitijeg topa ne smemo da pucamo sve dok postoje druga sredstva“, prenosi Klix.ba.

Ocenio je i da je „greška verovati da na Zapadnom Balkanu ništa ne ide bez eksplozije i dima“.

Upitan da li je EU pogrešila što Dodiku nije uvela sankcije kao SAD jer se tome protivila Španija, Šmit je rekao da je srećan što je bivši nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas pokrenuo tu raspravu, a Analena Berbok je nastavila.

„Postoje druge članice EU koje to podržavaju. Optimista sam i mislim da će EU naći načina kako da utiče na Dodika“, naglasio je Šmit.

On je rekao da je Savet za sprovođenje mira (PIC) početkom meseca potvrdio da će svako kršenje Dejtonskog sporazuma imati posledice, ali da se trenutno još vode razgovori sa Dodikom.

„Znam da Dodiku hitno treba novac. S MMF-om, Svetskom bankom, EBRD-om uspešno radim na tome da Dodik novac dobije samo pod strogim uslovima“, poručio je Šmit.

(Tanjug)

