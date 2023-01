Šmit osudio incident u kome je nožem izboden Beograđanin

SARAJEVO – Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit osudio je incident koji se dogodio u subotu na turniru u malom fudbalu za juniore u Sarajevu, u kojem je jedan roditelj iz Beograda izboden nožem i kada su osmogodišnjaci iz Splita na terenu skandirali „ubij Srbina“, te poručio da neće okretati glavu i da će zajedno sa EUFOR Alteom garantovati bezbednost i zdravlje svakog pojedinca u BiH.

„Osuđujem ovaj napad i zabrinut sam. MUP i policija su uradili dobar posao i hvala im. Nažalost, u poslednje vreme se čuje različita retorika koja nije baš od pomoći. Sada moramo sprečiti sve što bi moglo dovesti do izazivanja nasilja u bilo kom obliku. Ovi mladi ljudi, sportisti koji su došli u Sarajevo, došli su u duhu onoga što je bilo 1984. Došli su sa mirnim namerama“, rekao je Šmit u intervjuu za sarajevsko Oslobođenje.

On kaže da posotji taj period iz 90-ih, kada je međunarodna zajednica isuviše dugo oklevala da bi sprečila opsadu, prosipanje krvi, zločine i silovanja.

“ Morali smo naučiti nešto iz toga i naučili smo. Zbog toga želim reći jasno svima na koje se to odnosi: visoki predstavnik zastupa međunarodnu zajednicu zajedno sa EUFOR Altheom i garantovat će, ako postoji opasnost, sigurnost i zdravlje svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini“, rekao je Šmit i dodao:

„Mi smo to u stanju. Neću gledati u stranu. Zbog toga se mora promeniti retorika i zloupotreba reči se mora kritički posmatrati. Deo toga je i događaj od 9. januara u Istočnom Sarajevu. Veoma je bitno kakva se poruka šalje: mir i pomirenje da, ali nikako izbacivanje bilo koga i razgraničenje bilo koje vrste“.

Vezano za obeležavanje 9. januara Dana Republike Srpske, Šmit je još rekao da polazi od pretpostavke da će Tužilaštvo proveriti i pregledati govore.

„Rekao sam da tamo ništa nemaju da traže službenici iz državne službe i zbog toga polazim od pretpostavke da će se brižljivo analizirati i proveriti sve šta se tamo dešavalo“, kaže Šmit.

Sada se, kaže, moramo odmaći od 9. januara 2023. i gledati u budućnost.

„Treba reći da se 9. januar 2024. u tom okviru i na taj način neće dogoditi. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave. I mislim isto tako da 2023. nijedan građanin, bilo da živi u Republici Srpskoj, Federaciji ili Distriktu Brčko, nije zainteresovan da se neko ko vodi agresorski rat posmatra blagonaklono“, naveo je visoki predstavnik, kojeg u Republici Srpskoj ne priznaju, jer nije imenovan u Savetu bezbednosti UN.

Njegov predlog je da se ubuduće ordenje dodeljuje onima koji se brinu i zalažu za mir pomirenje i put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

„A ako neko nekome treba dodatno nešto objasniti, neka pita građane i građanke Ukrajine šta oni o tome misle“, kaže Šmit .

Na pitanje o retorici predsednika Republike Srpske Milorada Dodika o odlazećoj ministarki spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Biseri Turković, da zaslužuje šamar, a da bošnjačk radikali prete smrću novinaru Kenanu Ćosiću, jer im se ne sviđa njegov sagovornik, Šmit kaže:

„Ne ide ni jedno ni drugo. Ta reakcija gospodina Dodika na izjavu ministarke spoljnih poslova kosi se sa onim što radimo u Evropi. U Evropi niko neće pretiti jednoj ženi šamarom jer zna da bi ga svi osudili. Politički važno za tu debatu jeste činjenica da je Rusija supotpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i bitno je naglasiti da bi i njihov ultimativni cilj trebalo da bude sprovođenje tog sporazuma i da se po svaku cenu održi mir. Treba ih podsetiti na to i tražiti poštovanje vlastitih institucija. Rusija je jedina zemlja koja dovodi u pitanje funkciju visokog predstavnika i čini mi se da Dodika treba pitati da to nije ona situacija sa autoputa – ako neko vozi u suprotnom smeru, to ne znači da svi ostali voze u pogrešnom“.

(Tanjug)

