Snažan tajfun preti Tokiju: ugroženo 100.000 ljudi (foto)

Snažan tajfun približava se Tokiju, preteći oblastima na obali Pacifika severoistočno od prestonice obilnim kišama i jakim vetrovima, što je dovelo do otkazivanja letova i evakuacija u okolnim gradovima, gde je ugroženo više od 100.000 ljudi.

A strong typhoon is projected to make landfall near Tokyo soon, bringing rains to a country already hit by torrential flooding this summer. @NASAEarth-observing satellites saw Typhoon #Shanshan approaching the coast of Japan: https://t.co/3jahYXF32u pic.twitter.com/IvBoyYyPEE

— NASA (@NASA) August 8, 2018