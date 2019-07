Snažan zemljotres razorio Filipine, osam žrtava, turistički raj više ne postoji (video)

Zemljotres i dva naknadni potres koji je usledio posle nekoliko sati i bio još jači, pogodili su danas slabo naseljena ostrva Batan u Luzonskom moreuzu na severu Filipina, pri čemu je stradalo osam osoba, povređeno oko 60 i načinjena značajna materijalna šteta, saopštile su filipinske vlasti, prenosi AP.

Šef lokalne kancelarije za vanredne situacije Roldan Esdikul izjavio je za AP da su se u potresima, koji su probudili lokalno stanovništvo, srušile kuće napravljene od kamena i drveta.

„Naš krevet i sve ostalo njihalo se sa jedne strane na drugu poput viseće mreže za ležanje. Svi smo potrčali u zaklon“, rekao je Esdikul koji živi u mestu Basko na ostrvima koja ukupno imaju oko 2.800 stanovnika.

WATCH: Situation after a 6.4 magnitude quake shook Itbayat, Batanes at 7:38 am Saturday, about three hours after a 5.4 quake jolted the northernmost municipality, according to @phivolcs_dost.

🎥 | Dominic De Sagon Asa pic.twitter.com/y17yytMNIR

— Inquirer (@inquirerdotnet) July 27, 2019