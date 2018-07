„Samospaljivanje ili snažna eksplozija ispred američke ambasade?“ (video)

Kineska policija objavila je da je danas ispred ambasade SAD u Pekingu eksplodiralo nešto nalik na „napravu za vatromet“ pri čemu je ranjen 26-godišnji muškarac koji je i osumnjičen, dok je američka Ambasada eksplodiranu napravu opisala kao bombu, prenosi Rojters.

U saopštenju Ambasade navedeno je još samo da je policija reagovala, ali nisu izneti drugi detalji.

Policija je saopštila da je osumnjičeni muškarac od eksplozije zadobio povredu ruke.

Rojters je prethodno preneo informacije kineskog državnog lista „Global tajms“ da je policija odvela ženu koja se polila benzinom u pokušaju da se zapali ispred ambasade SAD u Pekingu, dok zapadni mediji tvrde da je ispred američke ambasade u prestonici Kine odjeknula eksplozija.

Britanska agencija navodi da ne može da potvrdi informaciju kineskog lista. Očevidac je Rojtersu kazao da je video kako kineska policija proverava vozilo parkirano ispred ambasade SAD.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima se vidi dim od navodne eksplozije.

Rojters navodi da je drugi očevidac rekao da je video sedam ili osam policijskih vozila u blizini američke ambasade, kao i da je blokiran put u blizini kompleksa ambasade.

AP takođe prenosi da su se na internetu pojavila svedočenja o eksploziji ispred ambasade. Na fotografijama na Tviteru vide se velike količine dima i vozila koja liče na policijska ispred ogromne strukture u severoistočnom delu Pekinga.

Američka agencija navodi da kineska policija nije još uvek odgovorila na poziv da komentariše šta se desilo.

just now. Large explosion just minutes ago at either the US or Indian embassy here in Beijing.https://t.co/1QAgZxBE7X

— Xah Lee (@xah_lee) July 26, 2018