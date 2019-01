Snimljen susret ronioca sa najvećom belom ajkulom

HAVAJI – U blizini havajskog ostrva Oahu ronioci koji se bave proučavanjem ajkula zabeležili su susret s belom ajkulom za koju se smatra da je najveća ikada do sada snimljena.

Dvoje istraživača iskoristili su tu situaciju da traže usvajanje zakona koji bi zaštitio ajkule u saveznoj američkoj državi Havaji, prenosi AP.

Istraživač i konzervator Oušn Remzi rekla je za AP da je u utorak imala susret sa šest metara dugom velikom belom ajkulom, u blizini mrtvog kita kod havajskog ostrva Oahu.

Događaj je fotografisao i na društvenim mrežama objavio njen verenik i poslovni partner Huan Olifant.

Olifant je kazao da nije siguran da li je reč o poznatoj ajkuli „Veliko plavetnilo“ za koju se veruje da je najveća velika bela ajkula koja je ikada do sada snimljena.

Remzijeva, koja s Olifantom vodi kompaniju za ronjenje i istraživanje morskih dubina, navela je da traži usvajanje zakona o zabrani ubijanja ajkula i raža na Havajima i nada se da bi on mogao da stupi na snagu ove godine, prenosi američka agencija.

Ona je dodala da fotografije na kojima se vidi kako pliva uz ogromnu belu ajkulu dokazuju da ti predatori treba da budu zaštićeni i da ljudi ne treba da ih se plaše.

Oušn Remzi, naravno, ne preporučuje ljudima da plivaju sa ajkulama i navodi da je za to potreban dug trening i proučavanje ponašanja ovih životinja, što je ono čime se bavi njena kompanija.

Ajkule nisu zaštićene na saveznom nivou u SAD

Ideja da one vide ljude kao izvor hrane je besmislena i to treba da izbacimo iz svesti, pošto to u krajnjoj liniji vodi uništenju ovih životinja koje su potrebne u održanju zdravog morskog ekosistema, navode istraživači Remzijeva i Olifant, prenosi agencija.

(Tanjug)