Soči odsečen od ostatka Rusije (video)

U Krasnodarskom kraju je uvedena vanredna situacija zbog jake kiše.

Zbog obilnih padavina domove je napustilo 460 stanovnika, dok je više od 1.000 zgrada potopljeno. Dve osobe su povređene u nevremenu.

Osim toga, put koji povezuje Džugbu i Soči je prekinut, čime je obustavljen saobraćaj za Soči.

Streets submerged, bridge collapses as Southern Russian #Krasnodar Region hit by deadly flash flood https://t.co/EFnVx5gbeE pic.twitter.com/wq61zGgmeX

Heavy flooding in #Krasnodar Region caused by rainfall leaves at least two dead#Tuapse #Russia pic.twitter.com/fn2hMrJHi7

