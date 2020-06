Šokantna izjava Trampa: „Ovo je divan dan za Džordža Flojda“ (video)

Američki predsednik Donald Tramp održao je konferenciju za medije o padu nezaposlenosti i oporavku ekonomije u SAD, a pomenuo je i ime Džordža Flojda čije je ubistvo tokom policijskog privođenja izazvalo masovne proteste širom zemlje ali i u svetu.

President Trump touted the improved unemployment numbers in the Rose Garden this morning and said they marked a “great day” for George Floyd https://t.co/HGd2aN1GUk pic.twitter.com/GA2Qi2ydlj

— POLITICO (@politico) June 5, 2020