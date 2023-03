Šolc: Biće 'posledica' ako Kina pošalje oružje Rusiji

Nemački kancelar Olaf Šolc (Scholz) je rekao da bi zbog rata Moskve u Ukrajini bilo „posledica“ ako bi Kina poslala oružje Rusiji, ali da je optimističan da će se Peking uzdržati od toga.

Šolc je to rekao u današnjem intervjuu za američku TV CNN, dva dana pošto se sastao s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom (Joseph Biden) u Vašingtonu.

Američki zvaničnici su nedavno upozorili da bi Kina mogla „odstupiti s margine“ koje se drži i početi da daje oružje i municiju Moskvi. Uoči svog putovanja, Šolc je pozvao Peking da se uzdrži od slanja oružja i da umesto toga upotrebi svoj uticaj da bi pritisnuo Rusiju da povuče svoje trupe iz Ukrajine.

Na pitanje CNN -a o tome da li može da zamisli da sankcioniše Kinu ako bi pomogla Rusiji, Šolc je odgovorio: „Mislim da bi to imalo posledice, ali sada smo u fazi u kojoj jasno govorimo da to ne bi trebalo da se dogodi, a ja sam relativno optimističan da ćemo u ovom slučaju biti uspešni s našim zahtevom, ali moraćemo to da razmotrimo i moramo biti vrlo, vrlo oprezni“.

Nemačka ima najveću privredu u Evropi , a Kina joj je poslednjih godina najveći trgovinski partner.

Pošto se danas vratio u Nemačku i pošto se njegov kabinet sastao s predsednicom Europske komisije Ursulom fon der Lajen (von der Leyen) Šolcu su novinari postavili pitanje o tome da li je od Sjedinjenih Država primio konkretne dokaze da Kina razmatra isporuku oružja i da li će podržati sankcije protiv Pekinga ako Kina pomogne u naoružanju Rusije.

„Svi se slažemo da ne sme biti isporuke oružja, a kineska vlada izjavila je da ga neće dostaviti“, odgovorio je kancelar. „To je ono što tražimo i pratimo“.

Fon der Lajen je rekla da „za to nemamo dokaza za to, ali moramo to posmatrati svaki dan“.

Ona je rekla da to da li će Evropska unija sankcionirati Kinu zbog pružanja vojne pomoći Rusiji, jeste „hipotetičko je pitanje na koje se može odgovoriti samo ako to postane stvarnost i činjenica“.

(Beta)

