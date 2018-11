Sonda NASE uspešno sletela na Mars: Pogledajte šta je snimila (video)

Bespilotna letelica InSight sinoć je sigurno sletela na Mars kako bi započela svoju dvogodišnju misiju kao prvi ljudski objekt dizajniran da istraži duboku unutrašnjost te planete.

I feel you, #Mars – and soon I’ll know your heart. With this safe landing, I’m here. I’m home. #MarsLanding https://t.co/auhFdfiUMg

Odmah nakon sletanja, NASA je objavila na Tviter profilu sonde InSight fotogafiju sa porukom – Osećam te, Mars – i uskoro ću ti poznavati srce. S ovim sigurnim sletanjem, tu sam. Kod kuće sam – napisali su.

InSight je snimio i prvu fotografiju s Marsa koju je poslao u sedište NASA-e. Fotografija prikazuje zagonetan pogled na planetu, dok se u daljini vidi horizont. Takođe se vidi i deo sonde i čestice prašine koje su se skupile na poklopcu iznad kamere.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018