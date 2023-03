Španski ombudsman: Komisija prikupila 445 svedočenja žrtava seksualnog nasilja

MADRID – Španski ombudsman Anhel Gabilondo saopštio je danas da je nezavisna komisija, osnovana pre godinu dana za istraživanje seksualnog zlostavljanja koje su počinili sveštenici i zvaničnici Katoličke crkve, prikupila svedočenja 445 žrtava.

Svedočenja se još prikupljaju, a u parlamentu će biti objavljen izveštaj pre nego što mandat aktuelne vlade istekne ove godine, naveo je Gabilondo.

On je istakao da je najvažnije saslušati žrtve seksualnog nasilja sa poštovanjem, ozbiljnošću, diskrecijom i poverljivošću.

Advokatska kancelarija sa sedištem u Madridu sprovodi paralelnu istragu koju je naredila Španska biskupska konferencija, koja je godinama odbijala ideju da se sveobuhvatno pristupi istrazi seksualnog zlostavljanja, preneo je Rojters.

Španski ombudsman je rekao da godinu dana nakon što je dobio mandat zahteva saradnju različitih nivoa Katoličke crkve i izrazio očekivanje da će uskoro moći da računa na to.

Samo nekoliko zemalja je imalo vladine ili parlamentarne istrage o zloupotrebama kao što je to slučaj u Španiji.

Španski parlament je 10. marta prošle godine izglasao otvaranje prve zvanične istrage, koju je vodio ombudsman o seksualnom zlostavljanju koje su počinili sveštenici i crkveni zvaničnici.

Vlada je bila primorana da reaguje nakon što su u španskom listu „El Pais“ objavljene optužbe o zlostavljanju u koje je uključeno više od 1.200 žrtava, što je izazvalo negodovanje javnosti, navodi Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.