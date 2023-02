Spasilački timovi u Turskoj izvukli još preživelih posle razornog zemljotresa

Spasilački timovi u Turskoj izvukli su danas pet članova jedne porodice žive iz ruševina njihovog doma, 129 sati posle snažnog zemljotresa koji je pogodio tu oblast.

Spasioci su danas prvo izvukli majku i ćerku Havu i Fatmagul Aslan iz gomile šuta u teško pogođenom gradu Hurdagu, u provinciji Gaziantep, javili su lokalni mediji.

Oni su kasnije stigli do oca Hasana Aslana, ali on je insistirao na tome da prvo spasu njegovu drugu ćerku Zejnep i sina Saltika Burga, naveli su mediji. Hasan je izvučen poslednji, a spasioci su uzvikivali „Bog je veliki“ dok je on prebacivan u kola hitne pomoći.

Spasilački timovi koji koriste termalne kamere da lociraju znakove života, nastavili su da izvlače preživele iz ruševina danas, pet dana od kada je razorni zemljotres pogodo graničnu oblast Turske i Sirije. Broj žrtava dostigao je skoro 25.000.

Među spasenim danas su bili i jedan 16-ogodišnjak koji je izvučen u Karamanmarasu, 119 sati posle udara, i jedna 70-ogodišnja žena tri sata kasnije.

„Koji je danas dan“ pitao je spasioce Kamol Kan Agas, tinejdžer izvučen iz ruševina u Karamanmarasu, prenosi televizija NTV.

Članovi mešovitog turskog i kirgijskog spasilačkog tima su se grlili, kao i rođaci tinejdžera kada je izvučen.

U još jednom znaku nade spasioci u Antiohiji u Turskoj izvukli su danas 36-ogodišnjeg Ergina Gueloglana iz srušene zgrade i prebacili ga u kola hitne pomoći.

Ta spasavanja donela su malo sreće usred ogromnog razaranja posle zemljotresa magnitude 7,8 u kome je stradalo više od 24.000, a povređeno 80.000 i srušeno hiljade zgrada, a milioni ostali bez krova nad glavom. Još jedan zemljotres gotovo iste jačine, magnitude 7,5 verovatno izazvan prvim, naneo je dodatna razaranja nekoliko sati kasnije.

Nije se sve tako dobro završilo danas. Spasioci su stigli do 13-ogodišnje devojčice unutar srušene zgrade u provinciji Hataj rano jutros i intubirali je ali ona je umrla pre nego što su medicinski timovi mogli da stignu i obave amputaciju da je oslobode iz ruševina, javio je list Hurijet.

Iako stručnjaci kažu da zarobljeni ljudi mogu da prežive nedelju dana ili više verovatnoća da će se naći još preživelih brzo se smanjuje. I to što se spasioci oslanjaju na termalne kamere da identifikuju život ispod šuta još jedan je znak slabosti mogućih preživelih.

(Beta)

