Spasioci još ne znaju kako da izvuku dečake iz pećine na Tajlandu, a dolaze velike kiše

Spasioci na Tajlandu nisu bliži odluci o tome kada i kako da 12 dečaka i njihovog trenera izbave iz poplavljenog kompleksa pećina gde su pronađeni ove nedelje, bledi i slabi, ali inače dobrog zdravlja, nakon što su devet dana proveli izgubljeni u podzemlju.

VIDEO: New footage of a youth football team trapped in the bowels of a Thai cave shows the boys laughing and saying they are well pic.twitter.com/W0ipwEL5eI

— AFP news agency (@AFP) July 4, 2018