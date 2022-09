SPC odlikovala Orbana Ordenom Svetog Save prvog stepena

BUDIMPEŠTA -Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uručio je danas Orden Svetog Save prvog stepena premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, kome je darovao i faksimil Miroslavljevog Jevanđelja.

„Ovo visoko odlikovanje je dodeljeno gospodinu Orbanu u znak zahvalnosti za promovisanje tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, za nesebičnu podršku Eparhiji budimskoj Srpske pravoslavne crkve i za izuzetan lični doprinos jačanju prijateljstva između naša dva susedna naroda“, saopštio je patrijarh na Fejsbuku.

Kako je saopšteno iz SPC, patrijarh Porfirije je prilikom uručivanja Ordena Orbanu rekao da svi znamo da svaki pojedinac i svaka zajednica žive u skladu sa svojim sistemom vrednosti.

„Tim vrednostima organizuju privatni, društveni i kulturni život, formiraju javni moral, određuju prioritete i standarde, grade odnose sa drugima i drugačijima, jednom rečju grade i neguju svoj autentični identitet. Suočeni smo, međutim, danas sa talasima novih sistema vrednosti koji se ne retko agresivno globalno nameću s ciljem da uruše svaki postojeći prirodni i civilizacijski poredak, da uspostave novu paradigmu“, rekao je tom prilikom patrijarh Porfirije.

U tom vrtlogu, kazao je, namera je da se poruše identitetski temelji i stubovi pojedinaca i zajednica, da sve postane relativno, krhko i fluidno.

„Vi se, pak, zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz Jevanđelja, koji je Bog ustanovio. To su vrednosti koje su sazdale kako mađarski, tako i srpski narod, vrednosti koje su sazdale Evropu kakvu smo do juče poznavali, u kakvoj smo do juče živeli. Po tome smo mi isti; među nama nema razlike“, rekao je patrijarh.

Obraćajući se Orbanu, patrijarh je istakao da je u nastupu i zalaganju mađarskog premijera još određenija kroz sintagmu borba za dušu Evrope, što, kako je rekao, upravo potvrđuje činjenicu njegove jedinstvenosti.

„Ove reči, kada ih Vi izgovorite, nisu političke floskule, demagoške fraze radi zadobijanja glasova. Ne. Vi, gospodine Orban, kako govorite – tako i živite. Zato ste državnik koji, pre svega, zaslužuje poverenje svog naroda. Zato su u Vas, Vaša Ekselencijo, često okrenuti pogledi i mnogih drugih Evropljana. I moj, pravoslavni srpski narod, pažljivo osluškuje kakav ćete stav imati o nekom problemu, pogotovo onim najtežim, društvenim, ekonomskim pa i političkim, koji su aktuelni i koji potresaju Evropu i savremeni svet“, naveo je patrijarh.

Istakao je da zahvaljujuću Orbanovom trudu i trudu njegovih saradnika, kao i trudu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, odnosi između naša dva naroda, Mađara i Srba, danas su verovatno najbolji u poslednjih nekoliko stoleća.

„Zbog svega toga, danas Vas odlikujemo najvišim odličjem, ordenom koji nosi ime Svetog Save, prvog predstojatelja autokefalne Srpske pravoslavne crkve, za Vaše ključne zasluge u odnosima naša dva naroda, ali i za štedru i nesebičnu podršku koju na različite načine Mađarska pruža Srpskoj pravoslavnoj eparhiji budimskoj i srpskim prosvetnim i kulturnim ustanovama u Mađarskoj. Pored najvišeg ordena naše Svete Crkve, ovim povodom Vam darujemo i faksimil Miroslavljevog Jevanđelja, najstarije sačuvane srpske rukopisne knjige iz 12. stoleća“, rekao je patrijarh i dodao:

„Prizivamo Božji blagoslov na Vaš mađarski narod. Molimo se Bogu za Vas, gospodine Orban, za Vaše saradnike, a naročito za Vašu porodicu. Neka Hristos Gospod, molitvama Svetog Save Srpskog i Svetog Stefana, Kralja mađarskog, čuva i unapređuje slogu i saradnju Mađara i Srba na mnoge blagoslovene godine“.

Patrijarh je Orden Orbanu dodelio u sedištu Vlade Mađarske, a prisutni su bili vladika bački Irinej i vladika Lukija, episkop budimski.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.