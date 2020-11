Spoljna politka nebitna u kampanji za predsednika SAD

BEOGRAD – Dekan Američkog koledža u Kairu i doskorašnji dekan međunarodnih studija na Bard koledžu u Njujorku Džejms Katerer kaže da spoljna politika SAD nije toliko bitna tema tokom kampanje na predsedničkim izborima u SAD, ali istovremeno naglašava da će način funkcionisanja američkih institucija koji se bave spoljnom politikom umnogome zavisiti od toga da li će pobediti Donald Tramp ili Džozef Bajden.

„Iako mnoge zemlje, uključujući i Srbiju posvečuju pažnju na američke izbore za predsednika to ne znači da je ona bitna tokom kampanje u procesu skupljanja glasova“, rekao je Katerer u onlajn programu praćenja izborne noći za predsednika SAD koji organizuje Centar za društveni dijalog i regionalne incijative.

On je dodao da se to videlo u svim prethodnim izbornim ciklusima za predsednika SAD, odnosno u načinu na kome se predsednički kandidati bore za glasove gde spoljnopolitička pitanja nisu toliko bitna.

Ipak on je naglasio da su ovi izbori bitni je problemi koji su postojali 2016. godine i dalje su ispred američkih birača i sveta.

„Problem migracije i dalje je i lokalno američko, ali i globalno pitanje. Meksička granica kreira frustracije sa obe strane granice. Teži se da se pronađe efektivna politika, ali Tramp se založio za izgradnju zida, dok Demokrati žele slobodno kretanje sa obe strane granice“, kaže Katerer.

S druge strane, dodaje on, po prvi put je video američko-kanadsku granicu zatvorenu, uz naglasak da su trgovinski odnosi sa Kanadom veoma bitne za SAD.

„Od toga kakve stavove imaju Bajden i Tramp po pitanju migracije zavisiće koliko će glasova dobiti u pojedinim zemljama“, kaže Katerer i dodaje da su američki izbori složen proces u kome simultano se odvijaju izbori u 50 država i jednog distrikta.

Kada je reč o načinu vladanja aktuelnog predsednika Donalda Trampa Katerer kaže da je to čovek koji sebe vidi kao „čovek koji sklapa ugovore“, te da to nije samo njegov lični stil, već i način njegovog vladanja koji je ove četiri godine „bajpasirao“ državne institucije SAD, posebno one koje se bave spoljnom politikom.

Tako, kada je reč o NATO, Katerer podseća da su se svi prethodni američki predsednici bunili oko načina finansiranja NATO, ali, kako naglašava, Tramp je postavio otvoreno pitanje zašto NATO postoji, zašto je potreban u narednim decenijama i šta on doprinosi SAD, Evropi, ali i ostatku sveta.

Kako je kazao, Trampova administracija je vodila „veoma niske“ odnose sa saveznicima.

„Veoma je važno ko će pobediti zbog razlike Demokrate i Republikanaca, a pogotovo Trampove administracije u načinu upravljanja institucijama koji su ključni u sprovođenju spoljne politike SAD, a posebno Stejt departmenta, vojske, ali i brojnih obaveštajnih institucija“, kaže Katerer i dodaje da će od pobednika zavisiti priroda i uloga ovih institucija.

Tramp je, dodaje on, tokom ovih četiri godina izražavao veliku frustraciju prema ovim institucijama, uključujući i prema američkoj vojsci, iako je govorio da je podržava.

„A to su zapravo institucije koje su vodeli spoljnu politiku SAD oko 1947. godine“, naglašava Katerer.

Postavlja se pitanje, kaže on, ako pobedi Tramp na čemu će se temeljiti institucije SAD koji se bave spoljnom politikom u 2024. godini.

S druge strane, šta će biti sa institucijama ako pobedi Bajden jer on ne može se vrati nazad pre 2016. godine.

„Potrebna je revizija spoljnopolitičke službe SAD, a ne vraćanje u devedesete“, ocenjuje Katerer.

Takođe on je dodao da je bitno ko će pobediti jer, kako objašnjava, stranka koja će pobediti kasnije će pobediti i na izborima za američki Kongres.

„Bitno je ko će pobediti jer pobednik uzima sve. Bitno je koja stranka će imati kontrolu kasnije i nad američkim Kongresom“, zaključuje Katerer.

(Tanjug)

