Sporazum može i prekosutra ako Kurti odustane od secesionističkih ideja

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi dogovor sa Prištinom mogao da bude sklopljen i prekosutra, a ne kako tvrdi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti u narednim mesecima, kada bi Kurti odustao od secesionističkih namera.

Vučić je to rekao u Davosu gde učestvuje u radu Svetskog ekonomskog foruma, a odgovarajući na pitanje novinara kako vidi izjavu Kurtija da očekuje da bi dogovor Beograda i Prištine mogao da bude postignut u narednih nekoliko meseci.

Na pitanje kako vidi Rezoluciju Evropskog parlamenta i to što se traži usklađivanje sa spoljnom politkom, Vučić kaže da ga to manje interesuje od dela gde piše da je Kosovo nezavisno – da je to neprovratan proces, da se osuđuje svaka secesionistička retorika kao i da treba sankcionisati sve koji to podstiču.

Predsednik kaže da o secesiji pričaju oni koji su to učinili i u tom papiru EP kažu da treba da se osude svi secesionisti.

„A oni secesionisti, oni proveli nasilnu secesiju dela naše teritorije. Dakle, dokle taj bezobrazluk može da ide. Ne možete da izdržite, nemam reč koju bih upotrebio. Oni traže da osudimo one koji podržavaju secesiju, valjda delove KiM i delove BiH. Oni koji su pogazili Povelju UN, bombardovali jednu zemlju i izvršili nasilnu secesiju. I vi to kada čitate da ne poverujete“, rekao je predsednik.

Dodao je da ne može da veruje kada vidi u delu medija navode „omča oko vrata Vučiću“ i upitao zar to nije omča i njima i omča za celu zemlju.

„Zar samo ja moram da brinem o zemlji 10 puta više i radujte se što će naša zemlja da prođe gore zahvaljujući bezobzirnosti predstavnika nekih zapadnih država“, ukazao je Vučić.

Predsednik je poručio da će biti potrebno što više zajedništva i jedinstva da bi sačuvali Srbiju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.