Sporazum sa izbornim pobednicima FBiH najbolji interes RS

BANJALUKA – Predsednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je sporazum, koji je u ime te stranke i koalicije okupljene oko SNSD-a potpisao sa liderima SDA i HDZ-a BiH, kao izbornim pobednicima u FBiH, u najboljem interesu Republike Srpske i u potpunosti u skladu sa svim ranije utvrđenim politikama Srpske od kojih je najvažnija da se protivi putu u NATO.

„To je prvo o čemu smo postigli saglasnost. Nema puta u NATO dok se stav Srpske ne promeni. Ako jednog dana politička volja u Srpskoj bude drugačija i ako bude stavljena van snage Rezolicija o vojnoj neutralnosti, onda će neko drugi pregovarati sa tih pozicija. Nas u ovom trenutku obavezuje ta Rezolucija“, rekao je Dodik u intervjuu Srni.

On je dodao da su se svi koji su pažljivo pročitali sporazum mogli uveriti da je sa strane Republike Srpske i SNSD-a učinjeno sve da bude formiran Savet ministara u skladu sa izbornim rezultatima i promovisanim politikama Srpske.

„Mi smo davno rekli da nismo ti koji ćemo ginuti ili spašavati BiH, ali sgurno nismo ni ti na koje će neosnovano pasti kvalifikacija da mi nešto blokiramo i nešto nekome oduzimamo. Prvo Republika Srpska i njeni interesi, pa onda BiH koja ima institucije koje bi trebalo da servisiraju entitete bila je i ostala naša politika“, naglasio je Dodik, koji je i srpski član Predsedništva BiH.

Prema njegovim rečima, ako su neki verovali da će SNSD izaći na izbore, dobiti podršku naroda i reći da neće da preuzme odgovornost i da će je prepustiti nekim drugima, onda takvi nisu ništa razumeli.

„Mi smo izašli na izbore da pobedimo katastrofalnu politiku uperenu protiv Republike Srpske koju su SDS i PDP vodili u Sarajevu proteklih godina. Pobedili smo i sada želimo da uradimo sve da našu politiku, koja podrazumeva da je Srpska pre svega, unesemo u zajedničke institucije, koje i jesu tu da budu servis Republike Srpske i Federacije BiH, a ne da budu institucije odakle se Srpska disciplinuje. To je razlika između nas i onih koji nas poslednjih dana napadaju“, kaže Dodik.

Na pitanje da li je očekivao takva reagovanja nakon potpisivanja sporazuma o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je rekao da je pomalo iznenađen.

Komentarišući tvrdnje da je mogao sa dva poslanika da napravi većinu u Srpskoj, Dodik je rekao da su Republika Srpska i njena vlada jedno, a sasvim drugo kada se ide u zajedničke institucije.

„Tamo nikada ne treba da idu oni koji su izbore izgubili u Srpskoj“, istakao je Dodik.

Govoreći o optužbama koje dolaze iz opozicije da je ovim sporazumom pristao da BiH ide u NATO, Dodik ih je pozvao da pokažu član sporazuma u kojem to piše.

„Neka dokažu to što u očaju viču po svojim medijima. Mogu da pokažem dokumente koje su, da ne idem dalje, samo u poslednje četiri godine potpisali Mirko Šarović i Mladen Ivanić, a tiču se puta BiH u NATO. Oni su glasali za to i otkud im obraz, pravo i politička pristojnost da me išta pitaju, a ne još i lažno optuže“, kaže Dodik.

Komentarišući tvrdnje da je Srpska dobila najmanje važna ministarstva u Savetu ministara, dok je istakao da i to kažu oni koji četiri godine vode jedno od tih minstarstava.

On je rekao da je druga opcija bila da traže ministarstva koja imaju zvučno ime, a u suštini ne nude mnogo, kao što su Ministarstvo bezbedniosti ili Ministarstvo odbrane.

(Tanjug)