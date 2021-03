Sprečen pokušaj otmice putničkog aviona u Iranu

TEHERAN – Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da su iranske vlasti sprečile pokušaj otmice putničkog aviona tokom leta prethodne noći, ne navodeći detalje incidenta.

Pokušaj otmice dogodio se u avionu kompanije Iran Er „Foker 100“ na letu od grada Ahvaza na jugozapadu zemlje do Mašhada na severozapadu, prenosi AP.

U saopštenju Garde ne precizira se identitet otmičara, ali se kaže da je on pokušao da preusmeri let do „južne obale Persijskog zaliva“.

Zbog incidenta u kojem niko nije povređen, avion je prinudno sleteo u Isfahan, u centalnom Iranu.

(Tanjug)

