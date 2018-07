Sprema li Tramp scenario APOKALIPSE za NATO?

Ako se može suditi po završnoj deklaraciji ovonedeljnog samita NATO-a u Briselu, glavnu pretnju za zapadni pakt predstavlja Rusija.

Ako se može suditi po komentarima s obe strane Atlantika, najveći strah u NATO-u ne izaziva Rusija, nego predsednik SAD Donald Tramp. A najveći uspeh samita sastoji se u tome što ga je NATO preživeo. Zasad.

Karakterističan je, u tom svetlu, komentar nemačkog „Dojče velea“: „Neizvesnost u pogledu budućnosti alijanse ostaje. Tramp nije direktno doveo u pitanje svrhu NATO-a i nije pocepao zajedničku deklaraciju, kao na samitu G7, tako da se nisu ostvarili strahovi da će on unilateralno dovesti alijansu do apokaliptičnog kraja. Ali nemamo mnogo razloga da se osetimo umirenim. Sve može da se promeni već sutra… Jednostavno, čini se da je još isuviše rano za njega da okrene leđa NATO-u. Ali ne znači i da se to neće dogoditi.“

Hoće li se i to dogoditi, a mediji tvrde da je iza zatvorenih vrata Tramp upravo time pripretio? Šta stoji iza njegovih zahteva da se vojni budžeti članica povećaju ne samo do dva već i do četiri odsto BDP-a, a šta stoji iza optužbi američkog predsednika da Rusija svojim gasom „totalno kontroliše“ Nemačku? Zašto je Rusija ponovo istaknuta kao najveća pretnja, i treba li da nas zabrine što je Zapadni Balkan proglašen za „region od strateške važnosti“ za NATO?

O ovim su pitanjima u „Novom Sputnjik poretku“ razgovarali pukovnik u penziji prof. dr Ilija Kajtez i novinar Siniša Ljepojević, dopisnik naših medija iz Londona.

Posle samita Tramp je konstatovao da je „NATO sada mnogo jači nego pre dva dana“, dok je, prema oceni „Njujork tajmsa“, savez „neoštećen ali rastrojen i uzdrman“ jer „metež ostavlja ožiljke“.

„NATO pakt je u previranju koje traje već duže vreme“, komentariše ove ocene Ilija Kajtez. „On traga za svojim smislom još od nestanka Varšavskog pakta, i od toga ne može da pobegne… S tim u vezi, Tramp smatra da Amerika troši mnogo novca za nepotrebnu NATO alijansu, koja realno nema protivnika ako ga sama ne izmisli – kao što je to Rusija koja se koristi kao opravdanje za enormne vojne izdatke.“

„NATO sad sigurno nije jači nego što je bio, on je uzdrman odavno“, saglasan je i Siniša Ljepojević. „U toku je proces koji iznutra nagriza ovu političko-vojnu alijansu. A istorijska uloga Donalda Trampa sastoji se u tome što je razotkrio suštinu NATO-a – NATO je instrument geopolitičke igre SAD, ali i izvor novca za američki vojnoindustrijski kompleks, i sada se vidi da je Amerika spremna da koristi NATO ne samo protiv takozvanih neprijatelja, nego i protiv saveznika, pre svega Nemačke.“

„Kada kritikuje saveznike zbog toga što ne troše dva odsto BDP-a na vojne izdatke, Tramp pre svega misli na kupovinu američkog oružja“, dodaje Ilija Kajtez, ukazujući na primer Turske, koja povećava svoje vojne izdatke kupovinom ruskih sistema S400, „ali to nisu izdvajanja koja Amerika želi, pa ih zato i kritikuje i pokušava da ih spreči“.

Između 9. i 11. jula Tramp je čak 11 puta tvitovao na temu povećavanja savezničkih izdvajanja za potrebe NATO-a, dakle, i pre, i tokom i posle samita. „Dojče vele“ to komentariše sasvim direktno: „Tramp se ponaša kao mafijaški bos koji ide od vrata do vrata sakupljajući novac za zaštitu uz pretnje nasiljem“. Moglo bi da se primeti i da se američki predsednik ponaša kao trgovački putnik tamošnjeg vojnoindustrijskog kompleksa…

„Tramp zaista liči na gangstera koji traži veći reket. Ali to je zapravo američka politika, u kojoj novac vodi glavnu reč“, objašnjava Ljepojević, koji je uveren da „od povećavanja vojnih budžeta članica NATO-a neće biti ništa“.

Postoji otuda i alternativno objašnjenje ovih Trampovih poziva, ekstravagantno ali ne i sasvim neosnovano. Naime, kako javlja „Njujork tajms“ ali i drugi mediji, Tramp je iza zatvorenih vrata zatražio da se do dva odsto BDP-a dođe već do januara 2019. a ne tek 2024. godine kako je dogovoreno, ili će – navodi „Njujork tajms“ – „SAD ići same, što su neki shvatili kao pretnju da će se povući iz alijanse“, a u sličnom tonu i portal „Politiko“ tvrdi da je američki predsednik zapretio „teškim posledicama“. U jednom od svojih tvitova, Tramp zaista traži da se do dva odsto dođe ODMAH – napisano svim velikim slovima — a u vezi s ruskim gasom i Nemačkom tvitovao je: „Čemu NATO ako Nemačka plaća Rusiji milijarde za gas?“, dakle, zašto bismo vas štitili od Rusije ako vi sa njom sarađujete? Američki mediji otkrili su prošlog meseca i da je Bela kuća od Pentagona naručila analizu mogućnosti povlačenja američke vojske iz Nemačke…

Iz svega ovoga i rađa se pitanje da li je Tramp zapravo počeo da priprema teren za onaj apokaliptički scenario američkog napuštanja NATO-a i/ili povlačenja američke vojske iz Nemačke? Upravo to, u „Vašington postu“ u tekstu pod naslovom „Evropa mora da počne da planira budućnost bez SAD“, tvrdi kolumnistkinja En Eplbaum, inače vatrena zagovornica NATO-a.

„Mislim da povlačenje Amerike iz NATO-a ipak nije moguće i da američka elita, takozvana duboka država, to ne bi dozvolila. NATO je projekat u koji su i Amerika i njena privreda, kao i njena geopolitička strategija, isuviše duboko ukorporirani već više od 60 godina“, smatra Ilija Kajtez.

(Sputnjik)