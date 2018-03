Spremaju li se Rusija i Kina za rat u kosmosu protiv Amerike

Dok mnogi nezavisni eksperti navode da su SAD te koje militarizuju kosmos i pretvaraju ga u novo bojno polje, američki generali za to optužuju Rusiju i Kinu, tvrdeći da te dve sile stvaraju „kosmičke ubice“. S druge strane, ruski vojni eksperti ističu da Rusija „štancuje“ takva sredstva samo u odbrambene svrhe i da nema nameru nikoga da napada.

Direktor Obaveštajne uprave Pentagona general Robert Ešli izjavio je da Rusija i Kina „rade na sredstvima za borbu protiv američkih satelita“, te da to podrazumeva i njihovo „onesposobljavanje sa zemlje“.

Kako je rekao, obe zemlje znaju u kojoj meri SAD zavise od kosmosa i rade na sredstvima kojima će moći da se suprotstave Amerikancima u kosmosu.

„Moramo računati i na napade na naše satelite i na njihovo izbacivanje iz funkcije bez napada na sâm satelit. I u Rusiji i u Kini su takva sredstva trenutno u fazi konstrukcije“, dodao je on.

Denijel Kouts, direktor Nacionalne obaveštajne zajednice SAD, izjavio je da Moskva i Peking „razvijaju svoje špijunske, komunikacione i navigacione mogućnosti u kosmosu“, kako bi smanjile efikasnost američkih i njenih savezničkih oružanih snaga.

Međutim, ruski vojni eksperti smatraju da Vašington nema prava da se buni što druge svetske sile preduzimaju mere zaštite, s obzirom da su Amerikanci ti koji se dosledno protive sklapanju bilo kakvih sporazuma o demilitarizaciji kosmosa.

„Kada američki generali govore o pretnjama vodećih vojnih sila, kao što su Rusija i Kina, to znači da im je potreban novac i to je ono što je glavno. Poznato je da su, počev još od osamdesetih godina, Sjedinjene Američke Države odbile sve predloge o demilitarizaciji kosmosa. Drugo, oni u okviru stvaranja novog oružja razvijaju veoma ozbiljne kosmičke programe. Postoje zvanične izjave američkih generala o tome da će do 2030. godine Amerika imati kosmičku flotu. Treće, savremena američka teorija rata je takozvana ’teorija globalnog napada‘. To, između ostalog, podrazumeva i uništavanje zemalja-protivnika iz kosmosa. Zbog toga se i taj deo nalazi u njihovim programima naoružanja“, rekao je za Sputnjik vojni ekspert, general-major u rezervi Vladimir Bogatirjov, ocenjujući istovremeno da su „SAD su izgubile apsolutno liderstvo u razvoju oružja budućnosti“.

S druge strane, Vladimir Tučkov, vojni komentator „Slobodne prese“, kaže da u Rusiji postoje „zvanična sredstva“ za borbu protiv satelita, ali da se to smatra njihovom „drugostepenom funkcijom“.

„Postoje snažni sistemi protivraketne odbrane koji su predviđeni za odbijanje napada balističkih raketa. Na primer, sistem PRO Moskve A-135 ’Amur‘ sada će zameniti moćniji sistem A-235 ’Nudolj‘ sa raketom koja je u stanju da obara letelice na visini od 650 kilometara. Drugim rečima, taj projektil može da se koristi za uništavanje satelita. U takvom obliku ’Nudolj‘ treba da uđe u novi udarni sistem za borbu protiv satelita ’Rudolf‘, koji se, prema saopštenjima ruskog Ministarstva odbrane, razvija u okviru novog državnog programa naoružavanja za period od 2018. do 2027. godine“, kaže Tučkov.

On podseća da je u pripremi i novi mobilni raketni sistem S-500 „Trijumf“, koji će, između ostalog, moći da uništi satelite niske orbite, svemirske uređaje za uništavanje i orbitalno oružje.

„Rakete tog sistema mogu da lete u orbitu na visinu od 500 kilometara, a na toj orbiti su uglavnom koncentrisani vojni sateliti“, dodao je ekspert.

Tučkov je izdvojio i raketu R37-M koju nosi lovac presretač MiG-31BM.

„Domet tog projektila je 300 kilometara, a taj lovac je najbrži na svetu i dostiže brzinu od tri hiljade kilometara na sat. Taj ’dvojac‘ takođe može da obara satelite niske orbite“, naveo je Tučkov.

On smatra da će obaranje satelita raketama u doglednoj budućnosti „otići u istoriju“, a, kako navodi, sada se u te svrhe intenzivno razvija elektromagnetno i lasersko oružje.

„U govoru pred Federalnom Skupštinom prošle nedelje Vladimir Putin je pokazao moćan laserski sistem kopnenog baziranja, koji se u svemiru još ne može koristiti, ali ja ne isključujem mogućnost da će se u budućnosti prilagoditi i za kosmičke ciljeve. Lasersko oružje je efikasnije sredstvo za borbu protiv satelita — ono je manje opasno s tačke gledišta ekologije, pošto uništavanje satelita raketama pravi oblak kosmičkog otpada, što smeta kosmičkoj navigaciji“, objasnio je Tučkov.

Osim toga, kako je dodao, Rusija vodi i tajna testiranja malogabaritnog satelita, koji u budućnosti takođe može biti korišćen za borbu sa satelitima.

Komentarišući optužbe američkih generala, Tučkov kaže da je to jedan od načina na koji oni „izbijaju“ pare iz budžeta za stvaranje svog novog naoružanja.

„Amerikanci sasvim sigurno razvijaju protivsatelitske sisteme, rade u oblasti laserskog i elektromagnetnog oružja, a uz to imaju i orbitalni avion X-37 koji navodno radi za agenciju NASA, ali njega kontrolišu američke Oružane snage. Ta bespilotna letelica redovno izlazi na orbitu, a postoji razlog da se veruje da je to povezano sa razvojem protivsatelitskog oružja.“

Tučkov naglašava da Rusija svoje oružje stvara isključivo u odbrambene svrhe.

„Da li ćemo mi prvi zapucati? U doktrini Ruske Federacije ne stoji agresivno osvajanje sveta i sve što se danas radi u Rusiji — radi se u odbrambene svrhe, pošto su SAD izašle iz dogovora o PRO i počele da se približavaju ka našim granicama, pravdajući to ’iranskom pretnjom‘“.

S druge strane, Kosmičke snage Kine u svom arsenalu već imaju protivsatelitsko oružje, ometače i lasere, koji su u stanju da „oslepe“ satelit i ometaju njegov rad.

(Sputnjik)