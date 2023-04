Srbi ne očekuju da će Albanci u Hagu odgovarati za zločine nad srpskim narodom

GRAČANICA – Suđenje u Specijalizovanim većima Kosova u Hagu bivšim liderima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju nastavlja se 11. aprila.

Očekivanja Srba na Kosovu i Metohiji da će neko od čelnika tzv. OVK odgovarati za zločine nad srpskim narodom nisu prevelika.

Tek nakon 24 godine od kraja oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji, u Specijalizovanim većima počelo je suđenje bivšim komandantima tzv. OVK.

U uvodnim rečima oni su se izjasnili da nisu krivi, a negirali su i postojanje “žute kuće” i izveštaj izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, iz 2011. godine.

Prema Martijevom izveštaju, najveći broj kidnapovanih na Kosovu i Metohiji je završio upravo “žutoj kući”, gde se vršila trgovina organima.

Srbi u Gračanici ne veruju sudskom procesu u Hagu, kao i da će bilo koji pripadnik tzv. OVK odgovarati za zločine nad srpskim narodom.

“Prošlo je već dvadesetak godina i više i nema ništa od toga. Da su Srbi u pitanju bili bi osuđeni, a pošto ceo svet podržava Albance, ne očekujemo da će neko biti osuđen.“, rekao je jedan meštanin Gračanice, dok njegov komšija dodaje:

“Trebalo bi da budu osuđeni i to ne malo, nego malo više. Ja sam iz Đakovice, a dalje ne bih pričao, to bi trebalo, ako javnost vidi, da se zna šta se desilo.”

Silvana Marinković iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, rekla je da njena očekivanja nisu velika ni u vezi postignutog dogovora između Beograda i Prištine o nestalim licima.

“Što se tiče daljeg dijaloga, znamo da ovo nije prva prilika da se razgovara o toj temi da bi se postigao neki dogovor, pa je ostalo bez dogovora, zato što jedna strana, tačnije prištinska strana, nije htela da razgovara o toj temi. Naša očekivanja ne mogu da budu velika što se tiče ovog dijaloga i ovog sporazuma.”, izjavila je Marinković za Tanjug.

Ona kaže da su na sastanku sa predsednikom komisije za nestala lica u Prištini Adnanom Hotijem dobijena obećanja da će se masovne grobnice na Kosovu i Metohiji proveriti, ali smatra da je to samo još jedno u nizu obećanja koja traju već godinama.

“Smatram da posebno u ovom trenutku njima nije u interesu da se rade ekshukamcije grobnih mesta za koja mi sumnjamo da su potencijalna grobna mesta, zato što je Specijalni sud konačno počeo sa radom. Ako bi se izvršile te ekshumacije, to bi bio direktan dokaz protiv ovih koji su sada u Specijalnom sudu. Mislim da ne žele da se još to otkrije. Mi kao porodice nestalih, ne samo da znamo potencijalne grobnice, mi znamo i imamo i dokaze ko su počinioci tih zločina. Međutim, i posle toliko godina, niko do sada nije saslušan, niko od njih nije osuđen. U stvari, oni su nagrađivani, pa neki od njih rade u Kosovskoj policiji ili u UN-u. Tako da, kada znamo da prištinska strana ima veliku podršku međunarodne zajednice, naša očekivanja ne mogu da budu velika”, kazala je Marinković.

Smatra i da suđenje u Hagu čelnicima takozvane OVK neće mnogo pomoći u rasvetljavanju sudbine otetih Srba.

“Veoma mali broj žrtava srpske nacionalnosti je obuhvaćen u optužnici Spcijalnog suda. Znamo da je u Zlašu 1999. godine bio najveći broj kidnapovanih Srba, međutim, za Zlaš se samo terete do juna 1999. godine, a posle juna kada je bio najveći broj kidnapovanih u Zlašu, optužnica ne obuhvata taj period”, dodala je ona.

Politički analitičar Aleksandar Gudžić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji rezervisani kada je u pitanju početak suđenja visoko pozicioniram liderima i bivšim vođama terorističke Oslobodilačke vojske Kosova.

“Srbi na Kosovu i Metohiji imaju pred očima onaj debakl i fijasko suđenja Ramušu Haradinaju”, rekao je Gudžić za Tanjug, ističući da su kosovoske političke elite poslednje 24 godine svoje pozicije izgradili na isključivo srpskoj krivici svega što se događalo na Kosovu I Metohiji.

“Danas je u kosovskoj javnosti dominantan narativ da su Srbi krivi za ratove devedesetih godina. I takav narativ je u suprotnosti sa činjenicom i istorijskom istinom”, zaključio je Gudžić.

U ponedeljak je zvanično počelo suđenje Hašimu Tačiju i ostalima za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, a prema rečima pravnih stručnjaka, očekuje se da će ovaj proces trajati i više od pet godina.

Takođe, u Briselu je između glavnih pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, dogovoreno da se odmah počne sa rešavanje, problema nestalih lica.

Podsećamo, još 1617 lica se vode kao nestali na Kosovu i Metohiji, od toga, preko 500 Srba.

(Tanjug)

