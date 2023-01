Srebrenica je u Republici Srpskoj i ne može dobiti status distrikta

BANJALUKA – Nakon što je potpredsednik vlade Republike Srpske iz reda Bošnjaka, Ćamil Duraković, izjavio da će kod domaćih međunarodnih predstavnika lobirati da Srebrenica dobije poseban status, poput Brčko distrikta, predsednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić mu je poručio da ova opština pripada Srpskoj i ne može dobiti status distrikta.

Kojić je zatražio sankcije za aktuelnog potpredsednika Srpske koji platu dobija u Republici Srpskoj.

„Svi građani plaćaju porez kako bi on dobijao platu, a ne da ga plaćamo da minimizira naše žrtve i širi narativ o navodnom genocidu“, rekao je Kojić u izjavi za Srnu.

On je Durakovića nazvao „šator“ političarem za koga je rekao da se svakodnevno u federalnim medijima utrkuje sa sarajevskim političarima koji će jače i više udariti po Republici Srpskoj.

Kojić je istakao da Duraković veoma dobro zna da je Srebrenica u Republici Srpskoj i da će tako ostati ma koliko to smetalo njemu i njegovom prethodniku Ramizu Salkiću.

„Srebrenica je Republika Srpska i ako imaju bar malo ljudskosti i časti trebalo bi da nam se izvine, mada iskreno sumnjamo da će to učiniti“, kazao je Kojić.

Durakoviću i Salkiću je poručio da je za Srpsku dato skoro 30.000 života.

Prema njegovim rečima, oni veoma rado uzimaju plate u Republici Srpskoj, a sve čine da je oslabe, mada je jasno da se sada Duraković „pere kod svog naroda za izdaju koju im je priredio tokom prošlih lokalnih izbora, kao što je to u ratu učinio njegov Naser Orić koji je pobegao 1995. godine u Tuzlu“.

“ Duraković neka usmeri 2,5 miliona KM koje je dobio kao potpredsednik Republike Srpske u razvoj Srebrenice i na taj način pomogne svima koji žive ovde, a ne da iz Banjaluke priča ono što žele da čuju Bošnjaci“, naveo je Kojić.

On je dodao da se pozivaju na povratničku populaciju misleći samo na svoj narod. „Pitam ih kako to da sam ja morao da napustim Srebrenicu 1992. godine, a u Srebrenicu sam se vratio 1996. godine i kako to da ja nisam povratnik i ne samo ja, nego svi domicilni Srbi?“, upitao je Kojić.

Kojić je preporučio Durakoviću i Salkiću, pošto su u Banjaluci, da odu do Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i pročitaju izveštaj Vlade Republike Srpske na čijem čelu je bio Gideon Grajf i vide koliko je Srba ubijeno na najsvirepiji način na ovom području.

(Tanjug)

