Šri Lanka preuzela kontrolu iranskog broda koji je uputio poziv za pomoć kod njene obale

Šri Lanka je počela danas sa prebacivanjem više od 200 mornara sa iranskog broda na svoju teritoriju pošto je brod usidren u vodama Šri Lanke zatražio pomoć.

Akcija je usledila usred rastućih tenzija nastalih pošto je američka podmornica potopila iranski ratni brod.

Portparol ratne mornarice Šri Lanke komandant Budika Sampat rekao je da se prvo mornari sa broda IRIS Bušer dovode do luke kod Kolomba, a brod će kasnije biti premešte do istočne luke na ostrvu.

On je rekao da je iskrcavanje mornara u toku i da će oni biti odvedeni u pomrosku bazu u Velisari oko 20 kilometara severno od Kolomba posle lekarskih pregleda i imigracionih procedura.

Potez šrilankanske vlade da preuzme plovilo usledio je pošto su SAD potopile iranski ratni brod IRIS Dena kod obale Šri Lanke u sredu. Taj udar na iranski brod obeležio je jedan od retkih slučajeva od Drugog svetskog rata u kome je podmornica potopila ratni brod, a ukazuje i na širenje obima američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, navodi agencija AP.

Potoplljeni brod Dena je učestvovao u pomorskim vežbama čiji domaćin je bila Indija pre nego što je ušao u međunarodne vode i krenuo kući. Najmanje 74 zemlje učestvovale su u tim vežbama, prema indijskom ministarstvu odbrane, uključujući i američku ratnu mornaricu koja je imala izviđačke avione i izvodila pomorske patrolne vežbe.

Indijska ratna mornarica juče je saopštila da je počela operacije potrage i spasavanja pošto je dobijen signal za pomoč od broda Dena, a da je do tada mornarica Šri Lanke već počela svoje akcije spasavanja.

Šri Lanka je spasla 32 mornara i izvukla 87 tela posle napada.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da je na brodu Dena bilo gotovo 130 članova posade, a AP ukazuje da uobičajeno ima 140 članova posade na ratnom brodu te veličine.

Predsednik Šri Lanke Anura Kumara Disanajke rekao je kasno sinoć da su vlasti odlučile da preuzmu kontrolu nad iranskim brodom IRIS Bušer posle razgovora sa iranskim zvaničnicima i kapetanom broda, pošto se jedan od motora broda pokvario.

„Moramo da razumemo da ovo nije obična situacija. To je molba broda koji pripada jednoj strani da uđe u našu luku. Moramo to da uzmemo u razmatranje prema međunarodnim ugovorima i konvencijama“, rekao je on novinarima.

Odvojeno je danas napisao na mreži Iks „Ni jedan civil ne treba da pogine u ratovima. Naš pristup je da je svaki pojedinačni život dragocen isto kao i naš lični“.

Brod IRIS Bušer opisan je u prethodnim iranskim medijskim izveštajima kao logistički brod mornarice koji ima i platformu za sletanje helikoptera.

Predsednik je rekao da se Šri Lanka rukovodi stavom neutralnosti dok nastoji da podrži humanitarne principe.

„Sledili smo vrlo jasan stav. Nećemo biti pristrasni ni prema jednoj državi i nećemo biti potčinjeni pred i jednom državom“, rekao je on.

Ovaj slučaj ukazuje na to kako se sukob sa Iranom širi dalje od Bliskog istoka i preliva na Indijski okean, stavljajući strateški lociranu Šri Lanku u osetljiv položaj dok pokušava da balansira svoje humanitarne obaveze, međuarodni pomorski zakon i svoju dugu politiku nesvrstanosti, piše AP.

