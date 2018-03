Srušio se most sagrađen za samo šest sati, najmanje četvoro mrtvih (video)

Najmanje četvoro ljudi smrtno je stradalo u četvrtak u Majamiju, nakon što se novoizgrađeni pešački most srušio na auto-put i zdrobio nekoliko vozila, objavio je na konferenciji za medije šef lokalne vatrogasne stanice Dave Dauni, prenosi agencija DPA.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

– Devetoro ljudi prevezeno je u bolnicu – rekao je Dauni i dodao kako će spasilačke ekipe nastaviti da tragaju kroz ruševine za mogućim preživelima u ovoj nesreći.

Viseći most dug 53 metra, nazvan „Instant most“ koji je „sagrađen“ za samo šest sati, spajao je Međunarodni univerzitet Floride i grad Switwoter. Dovršen je u subotu, ali još nije bio pušten u saobraćaj.

Spasilačke ekipe koristile su se psima tragačima kako bi u zgnječenim vozilima pronašli preživele osobe u gomili betona i metala koji su pali na vozila na jednom od najprometnijih puteva južne Floride.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it – the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2018