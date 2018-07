Šta se to zbiva? Amerika postaje sve veća i veća

Površina Velikog ostrva, najvećeg u okviru države Havaji, povećala se za dva kvadratna kilometra zbog oticanja u okean lave vulkana Kilauea koji se probudio u maju, saopštava Geološka služba SAD na Tviteru.

„Lava koja je oticala u okean stvorila je 2,25 kilometara nove teritorije“, navodi služba.

Kako piše „Ekspres“, zbog erupcije vulkana koja traje već treći mesec, živopisna luka Kapoho je u potpunosti prekrivena lavom koja otiče u okean.

Kīlauea Volcano’s #LERZ status update: fissure 8 active; several overflows near Kapoho Crater; at the ocean entry, lava has created 555 acres of new land. https://t.co/vz7oZuR4KJ pic.twitter.com/KFvltBzhh3

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) July 4, 2018