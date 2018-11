Stoltenberg: Evropski planovi odbrane samo unutar NATO

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je veće napore za odbranu Evropske unije, ali i ocenio da se evropski planovi odbrane moraju realizovati unutar Alijanse.

„Mislim da smo iz dva svetska rata, ali i iz Hladnog rata, naučili koliko su važni transatlanski odnosi. Zato moramo da se postaramo za to da se Evropa i Severna Amerika drže zajedno“, rekao je Stoltenberg je u intervjuu za Dojče vele.

Nemačka kancelarka Angela Merkel juče je u Evropskom parlamentu rekla da Evropska unija mora što pre izgraditi „istinsku evropsku armiju“, pošto je prethodno Francuska pokrenula raspravu da li EU treba da ima svoju vojsku.

Stoltenberg je rekao da pozdravlja „jače napore u odbrani EU“, jer veruje da će to osnažiti odbrambene snage Evrope i otvoriti mogućnost za nove investicije u odbranu.

„Ne pozdravljam, medjutim, opciju da radimo dupli posao. Zato se evropski planovi odbrane moraju realizovati unutar NATO, i u tom okviru bi morao da se radi na jačanju evropskog stuba NATO. Ako se to uvaži, onda pozdravljam takve evropske napore na polju odbrane“, rekao je Stoltenberg.

Povodom namere SAD da se povuku iz sporazuma s Rusijom o nuklearnim raketama srednjeg dometa (INF), Stoltenberg je rekao da su članice NATO godinama zabrinute zbog novog ruskog raketnog sistema i da je još administracija Baraka Obame pozivala Rusiju da se u potpunosti pridržava sporazuma.

„Rusija bi morala da pokaže da se pridržava sporazuma. Sve članice NATO slažu se da je novi ruski raketni sistem razlog za zabrinutost. Taj sistem ugrožava sporazum o nuklearnim raketama srednjeg dometa. Nove ruske rakete su mobilne, teško se otkrivaju i konstruisane su tako da mogu da nose nuklearne bojeve glave. One povećavaju stepen spremnosti upotrebe nuklearnog oružja u sukobu, a domet im je toliki da mogu da stignu i do evropskih gradova, uključujući i Berlin“, rekao je on.

(Beta)