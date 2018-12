Stoltenberg: Pretvaranje BSK u armiju može imati ozbiljne posledice po Kosovo

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da pokušaj vlasti u Prištini da Bezbednosne snage Kosova, protivno savetima NATO saveznika, pretvore u armiju „može imati ozbiljne posledice po evro-atlantske integracije Kosova“.

Stoltenberg je rekao i da bi u takvom slučaju, Savet NATO morao da preispita ravan prisustva Kfora na Kosovu.

Generalni sekretar Atlantskog saveza je upozorio takodje da carine Prištine od 100 odsto na uvoz iz Srbije i BiH „izazivaju nove podele“ i da „takvi koraci dovode dijalog Beograd-Priština, uz posredovanje EU, u još težu situaciju“.

On je pozvao Prištinu i Beograd da se uzdrže od provokativnih mera i poruka.

Za pokušaj da se BSK pretvori u armiju je „sad loš trenutak“ i promena mandata BSK može da se učini samo saglasno Ustavu, uz konsultacije s članicama NATO i drugim saveznicima i uz učešće svih činilaca na Kosovu, rekao je Stoltenberg na završetku zasedanja šefova diplomatija NATO u Briselu.

Čelnik NATO je podvukao da prištinske vlasti sad to nastoje da učine,“suprotno savetima mnogih NATO saveznika i bez uključivanja svih činilaca“ i ponovo predočio da, ukoliko bi došlo do promene mandata BSK, „NATO bi morao da preispita ravan angažovanja na Kosovu“.

On je to rekao pošto su šefovi diplomatija Atlantskog saveza zajedno s visokom predstavnicom Federikom Mogerini razmotrili „saradnju sa Zapadnim Balkanom“, područjem „od ključne važnosti za evropsku bezbednost“, kako je to izjavila Mogerini.

(Beta)