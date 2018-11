Strah od „zadnjih vrata“: Vašingtonska mreža za Južnu Ameriku zbog Rusije i Kine

Američke vlasti aktivno nastoje da ojačaju svoje veze sa zemljama Latinske Amerike sa ciljem da se suprotstave Rusiji i Kini, kako te dve zemlje ne bi uspele da preko „zadnjih vrata“ izvrše uticaj na Ameriku, piše list „Forin polisi“.

Tu inicijativu Vašingtona ozvaničio je načelnik štaba Oružanih snaga Amerike Dejvid Goldfejn, koji je kao primer naveo Kolumbiju koja rizikuje da izgubi mogućnost da učestvuje u operacijama SAD i njenih saveznika, pogotovu ukoliko prestane da kupuje vojnu tehniku od Amerike i prebaci se na druga tržišta.

Prema njegovim rečima, iako na drugim tržištima postoji jeftinije oružje, u određenim trenucima postaje veoma teško da se to oružje uskladi sa trenutnim postojećim sistemima unutar zemlje.

Međutim, objašnjava on, kada je reč o uticaju Rusije i Kine u tom regionu, Amerika računa na saradnju sa zemljama Južne Amerike sa kojima je to ostvarivo, ali istovremeno i da pruži agresivni otpor tamo gde je to potrebno. „Amerika pomno prati sve poteze Moskve i Pekinga, kako na međunarodnoj areni, tako i u Latinskoj Americi“, dodaje.

Stručnjaci tvrde da na ovaj način Amerika priznaje da Kina i Rusija postepeno preuzimaju uticaj, ne samo ekonomski, već i vojni, kada je reč o zemljama Latinske Amerike.

Kina, na primer, već uveliko zna kako da trgovinu i direktne investicije pretvori u geopolitički uticaj i time osigura pristup mnogobrojnim nalazištima nafte, što i govori podatak da je upravo Kina postala glavni uvoznik latinoameričkog „crnog zlata“. Sa druge strane, Rusiju Amerika smatra manje aktivnim igračem u ovom regionu, iako Moskva zarađuje milijarde dolara od prodaje naoružanja tim zemljama.

Politikolog i stručnjak za rusko-američke odnose Konstantin Blohin za Sputnjik kaže i da Amerika ima čega da se pribojava jer je, globalno gledano, Latinska Amerika većinski antiamerički orijentisana.

„Svi ruski saveznici su nekako automatski neprijatelji Amerike. Bez obzira da li se radi o Venecueli ili Kubi, ili pak Iranu, Kini ili čak Severnoj Koreji“, ukazuje Blohin.

Sagovornik Sputnjika ističe i da je jasno da su odnosi i ekonomske veze Rusije sa Latinskom Amerikom veoma jake, ali ne toliko koliko se, na primer, Kina do sada dobro pozicionirala na južnom američkom kontinentu.

„Danas živimo u policentričnom svetu, u uslovima konkurencije velikih država, gde svako radi na zaštiti sopstvenih interesa“, ukazuje. Zbog toga, kako tvrdi, upravo ovde i postoji dobra osnova za zajedničku rusko-kinesku saradnju.

Međutim, kako ocenjuje, tu saradnju bi trebalo dobro osmisliti, pogotovu u svetlu najavljenog izlaska Amerike iz Sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa i to možda baš jačanjem vojnog prisustva na, recimo, Kubi.

„Važno je razumeti da SAD aktivno rade na slabljenju rusko-kineskog bloka, koristeći se različitim metodama obuzdavanja, bilo da se radi o trgovinskim ratovima ili putem sankcija. Politika koja sistemski radi na obuzdavanju Kine i Rusije zapravo vodi ka savezu između Moskve i Pekinga“, zaključuje Blohin.

(Sputnjik)