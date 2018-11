Štrahe: Ljudsko pravo na migraciju je apsurdno

BEČ – Austrijski vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe istakao je da je Austrija odlučila da istupi iz sporazuma UN o migraciji, jer je apsurdno da migracija bude ljudsko pravo.

Štrahe je, u intervjuu televiziji „Oe24“, kazao da je suverenitet Austrije najviši prioritet vlade.

„To je odlučujuće. Ako analiziramo sporazum o migraciji on sadrži tačke koje su dijametralno u suprotnosti sa našim programom vlade. Zbog toga smo, nakog dužeg proveravanja i analize odlučili da mu je pristupamo. Time štitimo suverenitet Austrije i to je naša obaveza prema našim građanima”, naglasio je on.

Štrahe je istakao da se zvaničan Beč ne orijentiše prema tome kako odlučuju druge zemlje.

Ukazao je da sporazum ne pravi više razliku između ilegalne i legalne migracije.

“U njemu možete pročitati da migracija treba da postane ljudsko pravo. Međunarodno pravno ne postoji pojam migracije. To je samo jedna tačka koja nije jasno definisana u sporazumu. Takođe se govori i o tome da kod irekularne migracije može nastati legalnost. Čak i o pravu na socijalno osigiuranje se govori, kao i opcijama naseljavanja u slučaju klimatskih promena i siromaštva. U sporazumu se govori i o zabrani grupnog proterivanja. To su sve stvari koje ne smeju doći”, naglasio je Štrahe.

On je istakao da se tim sporazumom pokušavaju stvoriti nova prava migrantima, koja Austrija ne želi.

„Ne želimo nikakvo ljudskog pravo na migraciju, jer je to apsurdno“, poručio je Štrahe.

To što je Austrija sada kritikovana u svetu zbog svoje odluke njega ne brine.

„Za razliku od par drugih smo mi dosledni. Međutim nismo ni sami, ima i drugih zemalja koji sporazum posmatraju ne samo kritički, već nisu pristupili kao što su SAD, Mađarska i Australija“, ukazao je on.

Rekao je da mu se sviđa politika koju primenjuje Austrijalija kada je reč o migraciji, i koja je za Austriju uzor kako treba zaštititi Evropu od ilegalne migracije.

„Pored toga postoje i druge zemlje koje kritički posmatraju sporazum UN. Poljska, na primer, razmišlja da ga ne prihvati, u Italiji se vodi diskusija, kao i u Danskoj“, podsetio je Štrahe.

(Tanjug)