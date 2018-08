Strašno: Ukrao avion i srušio se 20 minuta kasnije (video)

Obalska straža SAD saopštila je da je avion kompanije „Horajzon erlajns“ ukraden iz jednog hangara sa aerodroma u Sijetlu.

Ubrzo zatim, 20 minuta kasnije, stigla je druga vest da se isti taj avion srušio u blizini ostrva Ketron u državi Vašington.

Prema navodima televizije „Ej-Bi-Si“, reč je o jednom mehaničaru koji je bio zaposlen na aerodromu i koji je nameravao da izvede trikove u vazduhu, što je i rezultiralo padom aviona, samim tim se mogućnost terorističkog napada isključuje.

„Većina terorista ne izvodi luping“, rekao je tom prilikom lokalni šerif i dodao da je ovde reč samo o „putovanju iz snova jednog mladića koje je pošlo po zlu“.

Uprkos tome, odmah nakon poletanja, Severnoamerička vazdušna odbrambena komanda je podigla jednog lovca u vazduh kako bi ispratio ukradeni avion, te ga je on primorao da skrene sa originalnog puta i usmeri ga ka ostrvu.

Iz komande takođe tvrde da lovac ni na koji način nije uticao na to da se avion sruši.

@KING5Seattle here’s a video of the hijacked plane and fighter escort from Steilacoom in the ferry line for anderson Island pic.twitter.com/8fgAUe05xv

— Kai Simpson (@Kai_AHS) August 11, 2018