Vatrena tornada cepaju Kaliforniju, a najgore tek dolazi (foto)

Naređena je evakuacija još 10.000 ljudi iz okruga Mendosino i Lejk u američkoj saveznoj državi Kaliforniji zbog dva požara koji se približavaju gradovima.

Požari su do sada uništili šest kuća, dok je u riziku još 10.000 domova, navodi AP, dodajući da je požar na ovom području do sada zahvatio 225 kvadratnih kilometara.

Ovo su, kako navodi agencija, dva od 17 požara na teritoriji Kalifornije i vatrogasne ekipe su na ivici izdržljivosti.

Evakuisano je i 50.000 ljudi zbog ostalih požara na teritoriji Kalifornije, saopštili su zvaničnici kalifornijske vatrogasne-spasilačke službe.

Northern #California wildfire 9th most destructive in history https://t.co/AQMdlk7KeZ #Bakersfield 📰 pic.twitter.com/lUfIM3a4yM

Portparolka kalifornijskog Ministarstva za šumarstvo i zaštitu od požara Lin Tolmačof izjavila je u ponedeljak da se 12.000 vatrogasaca bori protiv 17 velikih požara.

Prema njenim rečima, u toj američkoj saveznoj državi je do sada ove godine zabeleženo znatno više požara nego u istom periodu prošle godine, pri čemu najgori deo sezone požara — tek dolazi.

Požar u oblasti Redinga, oko 370 kilometara severno od San Franciska, odneo je pet života i uništio više od 500 zgrada, spalivši površinu od 360 kvadratnih kilometara, prenosi Tanjug.

NASA releases satellite image of #California shrouded in smoke due to deadly wildfirehttps://t.co/EDMbft5MIv pic.twitter.com/mrJgSQu13u

— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2018