VEKTORNЫЙ TREUGOLЬNIK V SEMЬE 🔻 ⠀ 📝Dumal nedelю, pisatь ili ne pisatь o tragedii v semьe hokkeйnogo vratarя Maksima Sokolova-staršego(Krыsa), kotoraя proizošla 13 iюnя 2019 goda. ⠀ ✅Sledovateli, эkspertы, A. Malahov(Krыsa), lomaюt golovu, kak i počemu vsё proizošlo. ⠀ 🌍Dlя specialista-konsulьtanta Strukturnogo goroskopa dostatočno vzglяnutь na datы roždeniя, čtobы ponяtь, čto možet proishoditь v semьe. ⠀ 🔻V semьe Sokolovыh- Vektornый treugolьnik meždu otcom i sыnovьяmi. ⠀ ✅Sokolov-staršiй(Krыsa)-Arseniй(Obezьяna)-Maksim(Zmeя). Anomaliя otnošeniй Krыsa-Obezьяna-Zmeя vidna srazu. ⠀ 💥Esli ne znatь ob эtoй anomalii, to otnošeniя budut nositь haotičnый i nepredskazuemый harakter. ⠀ ✅Žena Sokolova, buduči psihologom, ponimala, čto, čto-to ne to, no obъяsnitь ne mogla i uže ne smožet. ⠀ ⚡Usilivaetsя anomaliя otnošeniй v semьe s vektornыm vzaimodeйstviem, po mere vzrosleniя deteй. Osobenno posle 12 let. ⠀ ✅Povedenie papы v semьe i to, čto on ušel iz semьi, ne vыzыvaet udivlenie. ⠀ ✅Po Delovoй piramide Sokolov v podčinenii u sыnoveй, plюs anomaliя s Arseniem, Krыsa-Obezьяna. ⠀ ✅Mužčina, kotorый starše i яvlяetsя otcom malьčikov, podvergaetsя skrыtomu, psihologičeskomu davleniю v takoй situacii. ⠀ 💥Meždu sыnovьяmi Vektornoe vzaimodeйstvie Obezьяna-Zmeя. ⠀ ✅Pri nahoždenii Obezьяnы-skeptika, meždu dvuh znakov s dramatičeskim temperamentom Zmeя i Krыsa, proishodit vыtяgivanie Obezьяnы v dramatizatorы. ⠀ ☝Znanie anomalii Vektornogo kolьca moglo ne sohranitь semью, no izbežatь tragedii pomoglo bы, odnoznačno. ⠀ ⛔Tragediя proizošla 13 iюnя. U Arseniя- Volšebnый denь STOP " Peremena sudьbы", u Maksima-mladšego-Volšebnый denь " Povыšennogo naprяženiя". ⠀ ⛔Peremena sudьbы proizošla u vseй semьi. "Naprяženie" u Maksima do nastoящego vremeni, on v bolьnice. ⠀ Delatь vыvodы sledovatelяm. Podrobnosti v SMI. ⠀ ❗Esli v vašeй semьe proishodяt neobъяsnimыe veщi-prihodite, budem razbiratьsя, ne dovodite do tragedii.🙏 #semeйnыeotnošeniя, #vektornыйkonflikt, #semьяideti, #psihologiя, #strukturnыйgoroskop, #maksimsokolov, #arseniйsokolov, #semeйnaяtragediя, #otecisыn, #rossiя, #sanktpeterburg, #ska, #sledstvennыйkomitet, #sledovatelь