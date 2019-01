Stravični snimci: Izvučena tela 9 žrtava posle pucanja brane, oko 300 nestalih (uznemirujući video)

Najmanje devet osoba je poginulo, a 300 se vodi kao nestalo nakon što je u petak pukla rudarska brana na jugoistoku Brazila, saopštili su zvaničnici.

Posle pucanja brane, poplavljeno je područje u blizini naselja Vilja Ferteko, što je izazvalo strah od širenja toksičkog otpada i mogućeg zagađenja životne sredine.

U trenutku pucanja brane, stotine radnika nalazilo se u kafeteriji koja je ostala zatrpana muljem i vodom, prenosi BBC.

Spasilački timovi u akciji spasavanja koriste mašine za kopanje zemlje, a guverner brazilske pokrajine Minas Geraiš u kojoj se brana nalazi rekao je da su male šanse da se iko od radnika pronađe živ.

