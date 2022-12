Sud u Srebrenici usvojio tužbu dece i roditelja iz Konjević Polja

SREBRENICA – Osnovni sud u Srebrenici nepravosnažno je usvojio tužbeni zahtev po tužbi dece i roditelja iz Konjević Polja zbog navodne diskriminacije u obrazovanom procesu.

Fena prenosi da je Sud utvrdio da diskriminacija postoji i naložio Osnovnoj školi „Petar Kočić“ njeno otklanjanje, odnosno da se učenicima bošnjačke nacionalnosti omogući izučavanje maternjeg, bosanskog jezika.

U saopštenju Osnovnog suda se navodi da se radi o prvostepenoj presudi na koju se može izjaviti žalba Okružnom sudu u Bijeljini.

Predstavnik roditelja dece iz Konjević Polja Muhizin Omerović pozdravio je ovu odluku suda kojom su uvaženi njihovi zahtevi.

„Javnosti želimo da ukažemo da je ovo proces koji traje predugo to jeste deset godina, i to je besmisleno. Nerazumno je da se toliko odugovlači, jer postoje tri odluke Ustavnog suda koje dokazuju da smo mi i naša deca diskriminisani u obrazovanom sistemu Republike Srpske. Odluke nikad nisu implementirane. Ovo je krivično delo jer neko opstruiše to toliko dugo“, tvrdi Omerović.

Najavio je da će ponovo pozvati predstavnike Kancelarije visokog predstavnika (OHR) da se uključe u ovaj slučaj i pomognu deci i roditeljima da se problem konačno reši.

„Ovo je sramota našeg sudskog sistema. Takođe, pozvaćemo roditelje iz Republike Srpske čija su deca diskrimisana da nam se pridruže u borbi za prava dece za bolje i normalnije obrazovanje“, naveo je Omerović.

(Tanjug)

