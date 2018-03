Sumrak čovečanstva: Počinje li rat u svemiru?

Pentagon je saopštio da je pitanje vremena kada će početi rat u svemiru, budući da je neophodno da SAD steknu nadmoć u kosmičkom prostoru, ali ruski eksperti upozoravaju da bi to moglo da dovede do „uništenja čovečanstva“.

Prema pisanju „Spejs njuza“, načelnik štaba američke vojske Dejvid Goldfejn je na 34. godišnjem simpozijumu Vojno-vazduhoplovne asocijacije i sajmu tehnologije na Floridi izjavio da SAD moraju da postignu superiornost u svemiru.

Kako je rekao, Amerika će za nekoliko godina početi da nanosi napade iz svemira, ali kako bi se pojačala borbena moć američke vojske potrebno je integrisati i obaveštajnu službu, kao i komunikacione mogućnosti u vazduhu, kopnu, moru i kosmosu.

„To je ono što je potrebno našoj zemlji“, istakao je Goldfejn.

On je ocenio i da je američkoj vojsci potrebna nova generacija komandanata kako bi odgovorila na sve aktuelne izazove širom sveta.

Međutim, ruski vojni ekspert i pukovnik u penziji Viktor Litovkin upozorava da bi takav scenario označio „kraj čovečanstva“.

„Smatram da je rat u svemiru u principu nemoguć, jer bi to moglo da označi kraj čovečanstva. Zbog toga Rusija i Kina pokušavaju da u Ujedinjenim nacijama proguraju rezoluciju o zabrani raspoređivanja oružja u kosmosu. Izjave američkih generala i admirala po tom pitanju govore samo o jednom — kod njih neprestano rastu apetiti. Američka armija je ionako dobila rekordni budžet, ali oni bi hteli još“, rekao je Litovkin za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, ambicije za ostvarivanje svetske hegemonije do sada se nikada nisu dobro završile.

„Takvi apetiti američke vojske potvrđuju da oni i dalje žele da zadrže status hegemona, dominantne sile koja bi da vlada svim zemljama. Oni istovremeno žele da budu i policajci, i sudije, i tužioci i dželati. Mi znamo kako se završavaju takvi pokušaji — istorijsko iskustvo pokazuje da se to može završiti katastrofom za one koji su sve to započeli. Ali danas američki oficiri o tome ne razmišljaju“, smatra Litovkin.

Kako navodi „Spejs njuz“, budžet američke vojske za programe u svemiru u 2018. godini iznosi 7,75 milijardi dolara, što je 20 odsto više nego prošle, dok se za 2019. godinu planira rekordna suma od 8,5 milijardi.

(Sputnjik)