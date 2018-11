Sumrak Evrope: Ako oni dođu na vlast, to je kraj EU

Evropska unija 1. novembra slavi 25 godina od osnivanja, dan kada je 1993. godine na snagu stupio Mastrihtski ugovor. Dokument je postao najvažniji korak u procesu stvaranja jedinstvene Evrope. Međutim, prema tvrdnjama analitičara, u EU se nakon četvrt veka intenziviraju krizne tendencije, a među građanima zemalja Unije raste broj evroskeptika.

Ugovor o Evropskoj uniji — tako je glasio zvanični naziv sporazuma i tada je završeno ujedinjenje evropskih zajednica koje su se pojavile pedesetih godina prošlog veka: Evropske zajednice za ugalj i čelik, Evropske zajednice za atomsku energiju (Evratom) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ), koje su do tada bile formalno nezavisne, ali su od 1967. godine imale zajedničko rukovodstvo.

Mastrihtskom ugovoru je prethodilo potpisivanje Jedinstvenog evropskog akta 1986. godine, kada su evropski lideri obećali da će do 1. januara 1993. godine stvoriti jedinstveno tržište. Kako objašnjava šefica Odeljenja za istraživanje evropske integracije Evropskog instituta pri Ruskoj akademiji nauka Olga Potemkina, glavni preduslov za potpisivanje Mastrihtskog ugovora je bila potreba za realizacijom koncepcije jedinstvenog domaćeg tržišta.

Efekat prelivanja

U teoriji evropskih integracija postoji termin „efekat prelivanja“, kaže Potemkina u intervjuu za RT. U Mastrihtskom ugovoru, ekonomiji su bila dodata dva „stuba EU“, a to su spoljna politika, unutrašnji poslovi i pravosuđe. Zbog razvoja jedinstvenog unutrašnjeg tržišta postalo je neophodno ukinuti unutrašnje granice, što je realizovano u Šengenskom sporazumu (koji je stupio na snagu 1995. godine). A pošto je bilo neophodno ukinuti unutrašnje granice, bilo je potrebno zaštititi zajedničke granice EU i preći na zajedničku migracionu politiku.

Osim toga, zbog završetka Hladnog rata i raspada SSSR-a, evropska društva su razmatrala pridruživanje novih članova i povećanje uloge integracionog bloka na prostorima Starog sveta. Dakle, bilo je neophodno transformisati ekonomsko udruživanje u političko.

„Uoči velikog proširenja EU postavljeni su politički zadaci, bio je neophodan korak od evropske zajednice prema EU“, ističe Olga Potemkina.

Happy Birthday European Union! On November 1, 1993, the “Treaty on European Union” (Maastricht Treaty) entered into force, marking “…a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe”. https://t.co/5ldMp12vUU #ICLBlog #EU pic.twitter.com/qRIBmGurgh

— Law Library of Congress (@LawLibCongress) November 1, 2018