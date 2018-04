Sutra ćemo staviti tačku na „slučaj Skripalj“

Predsednik Rusije Vladimir Putin na zajedničkoj konferenciji sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari izjavio je da očekuje da će 4. aprila, na sednici Izvršnog komiteta Međunarodne organizacije za zaštitu hemijskog oružja biti stavljena tačka na „slučaj Skripalj“.

„Želim da vas informišem, iako smo već govorili o tome. Sutra sazivamo sednicu Izvršnog komiteta Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja kako bismo rešili tu situaciju na pravi način. Nadam se da će tokom te diskusije biti stavljena tačka na događaj“, rekao je ruski predsednik.

„Supstance slične ’novičoku‘ mogu da budu proizvedene u blizu 20 država“, dodao je on.

Rusija želi da učestvuje u istrazi, poručio je Putin, koga posebno iznenađuje brzina kojom je pokrenuta antiruska kampanja.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izjavio da će „Turski tok“ omogućiti da se osiguraju potrebe jugoistočne Evrope za gasom, ako ona to bude želela.

„Grade se dva kraka morskog dela gasovoda ’Turski tok‘. Uskoro će početi pripreme za realizaciju kopnenog dela projekta. To će omogućiti da se napuni tržište gasa, kako u Turskoj, tako i u drugim državama jugoistočne Evrope, ako one to požele, i da se poveća energetska bezbednost regiona“, rekao je Putin.

Putin je saopštio da se sa Erdoganom dogovorio da ubrza rokove isporuke sistema S-400 Turskoj.

On ne vidi postojanje negativnih faktora koji bi mogli da prekinu rad na zajedničkim projektima u Turskoj kao što su izgradnja gasovoda „Turski tok“, izgradnja nuklearne elektrane „Akuju“ i isporuka sistema S-400.

Ruski lider je saopštio i da Moskva vodi pregovore o realizaciji „Severnog toka 2“.

„Nadam se da će imati pozitivan epilog.“

Rusija namerava da sarađuje sa Turskom po pitanju Sirije radi očuvanja suvereniteta te zemlje i uništenja terorističkih ćelija, dodao je ruski predsednik.

