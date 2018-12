Švarc-Šiling,Ešdaun,Bilt pišu Mogerinijevoj:HR se meša u BiH

BON – Bivši visoki predstavnici međunarodne zajednice u BiH Kristijan Švarc-Šiling, Pedi Ešdaun i Karl Bilt uputili su otvoreno pismo EU i Federiki Mogerini u kojem izražavaju duboku zabrinutost zbog mešanja Hrvatske u unutrašnje poslove BiH, prenosi „Dojče vele“ (DW).

Navodi se da tri bivša visoka predstavnika u Bosni i Hercegovini izražavaju duboku zabrinutost „zbog kontinuiranog mešanja Hrvatske u političku situaciju u BiH“, što se, kako su napisali u otvorenom pismu, „vidi u nedavnim pokušajima predstavnika hrvatske vlade da ospore legitimnost izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsedništva BiH“.

DW prenosi da se Kristijan Švarc-Šiling, Pedi Ešdaun i Karl Bilt pri tom pozivaju na „pogrešne interpretacije“ vladajuće stranke u Hrvatskoj – Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i istoimene partije u susednoj države BiH (HDZ BiH) u pogledu presude Ustavnog suda BiH iz 2016, a kada je u pitanju izmena Izbornog zakona, koja je poznata kao „slučaj Ljubić“.

„Odluka Ustavnog suda BiH odnosi se na Dom naroda Federacije BiH, a ne na izbor članova Predsedništva. Takav narativ u ‘predmetu Ljubić’ koristi se kao argumenat protiv legitimno izabranog člana Predsedništva BiH Željka Komšića“, ocenjuju u otvorenom pismu visoki predstavnici.

Navodi se da predstavnici HDZ Hrvatske, kao i lider HDZ BiH Dragan Čović, smatraju da je izbor Komšića nelegitiman i neustavan, ali bivši visoki predstavnici ističu da „ni u Ustavu BiH, ni u Izbornom zakonu BiH ne piše da članove Predsedništva moraju da biraju birači koji dolaze iz sopstvenog naroda“.

DW prenosi da bivši visoki predstavnici smatraju da zakon ne nalaže da se članovi Predsedništva koji se biraju u Federaciji BiH moraju izabrati tako da Hrvati biraju hrvatskog člana, a Bošnjaci bošnjačkog člana Predsedništva.

„Naprotiv. Izborni zakon koji se odnosi na izbor tročlanog Predsedništva BiH omogućava tzv. croš-voting mehanizam“, „, tvrde bivši visoki predstavnici.

Oni smatraju da to znači da predstavnici svakog konstitutivnog naroda smeju za članove Predsedništva da biraju i predstavnike drugih naroda.

Navodi se da Švarc-Šiling, Ešdaun i Bilt smatraju da je „u posleratnoj BiH to važno za forsiranje umerenih snaga i kandidata upravo zato jer bi mogli da ih biraju svi građani BiH“.

Bivši visoki predstavnici u otvorenom pismu podsećaju i da je Dragan Čović na mesto člana Predsedništva ispred hrvatskog naroda bio već dva puta biran i to u periodu od 2002. do 2005. i u periodu od 2014. do 2018. godine.

„Zato je od izuzetne važnosti da EU sa sastanka Odbora za spoljnopolitičke poslove koji bi trebalo da se održi u decembru, pošalje jasnu poruku strankama u BiH i svim stranama van te zemlje koje se mešaju u unutrašnje poslove BiH, da bi reforma Izbornog zakona trebalo da od BiH napravi kohezivnu i funkcionalnu državu, a ne državu koja će biti podeljena po etničkim linijama“, ocenjuju bivši visoki predstavnici u BiH.

Oni od visoke predstavnice Federike Mogerini traže da se vlastima u BiH poruči da je prioritet formiranje vlade BiH, ali i da se jasno kaže da su granice BiH nepromenljive, i da Hrvatska ne bi smela da se meša u unutrašnje poslove BiH.

Bivši visoki predstavnici ujedno pozivaju EU da što pre iznese svoje mišljenje o zahtevu BiH za status kandidata na putu ka EU.

Traže takođe da Evropska komisija naglasi važnost prava svih građana kao pojedinaca i podstakne političare u BiH da ubrzano rade na unapređenju tih prava kako bi ubrzali proces učlanjenja BiH u EU.

DW podseća na raniju izjavu Švarc-Šilinga datu nemačkom međunarodnom medijskom servisu, u kojoj je osudio izjave poslanice poslanice Hrvatske u Evropskom parlamentu iz redova HDZ Željane Zovko da su Erdogan i Islamska zajednica BiH uticali na izbore, a posebno na izbor hrvatskog člana Predsedništva Komšića.

Navodi se da je Zovko takođe ocenila da je Komšićev izbor nelegitiman i da su time ugrožena prava Hrvata, što je po oceni DW diglo prašinu u regionu.

Švarc-Šiling (CDU), bivši ministar u vladi Helmuta Kola, koji je deset godina bio i međunarodni medijator za BiH i koji je upoznao situaciju u opštinama BiH, ocenio je da se iza tih izjava krije nacionalizam i jasna namera da se stvori treći entitet.

(Tanjug)