Sve više mladih u Roterdamu kregrutuju kriminalci

ROTERDAM – Sve više mladih ljudi u Roterdamu regrutuje se za razne vrste kriminala, a naročito veliki problem predstavljaju mladi ljudi koji uz naknadnu prazne kontejnere sa drogom, preneo je danas holandski portal NOS.

„Veoma smo zabrinuti zbog problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju. Nemoguće je sve ovo držati izvan zidova škole“, rekao je direktor škole ROC Alabeda Ron Koren.

Centar protiv trgovine decom i ljudima (CKM) načeo je da je u istraživanju na kojem je učestvovalo 500 profesionalaca koji rade s decom, uključujući policajce i omladinske radnike, naveli su da je polovina mladih sa kojima su imali kontakt umešano u kriminalne aktivnosti.

„Većina mladih nema pojma kakve su posledice ako zakorači u taj svet. Ako mlada osoba pomisli: Ja sam sada zaradio 30.000 evra ispraznivši kontejner i to je dovoljno, narko scena kaže: ‘Ne, hoćemo još’. Profesionalni kriminalci su u komšiluku sve vreme, znaju gde ti živi majka. Ili ti pokažu fotografiju tvoje sestre ili brata, kako bi te zastrašili“, naveo je lokalni policajac Tomas Šipers.

Istraživač Sjeerd van Bemel iz Centra protiv trgovine decom i trgovine ljudima primetio je da je sve veća grupa mladih ljudi poslednjih godina postala podložna regrutaciji kriminalaca.

„Te grupe mladih teraju na zločin mekim, ali i teškim sredstvima prinude“, rekao je van Bemel i dodaje da su škole često važno mesto gde se vrši regrutacija.

„Do toga dolazi u gimanzijama i stručnim školama, pa čak i u osnovnim školama“, rekao je on i ocenjuje da su posebno ugroženi mladi u školama iz ugroženih naselja u kojima raste siromaštvo.

„Uz to rastu i socijalni problemi, a ti mladi ljudi se često osećaju odgovornim za dobrobit svoje porodice i kriminalci ih lako regrutuju jer nude mogućnost brze zarade“, ocenio je van Bemel.

On je rekao da je dobro posmatrati te mlade kao žrtve, a ne samo kao počinioce krivičnih dela, jer, kako navodi, jednom kad vas regrutuju kriminalci, ne možete tek tako otići.

Policajac Šipers kaže d ane bugi nadu, iako je broj mladih regrutovanih za kriminal u porastu.

Iako je broj mladih regrutovanih za kriminal u porastu, policajac u zajednici Šipers ne gubi nadu. „U Pendrehtu sam mislio da moram da se koncentrišem na to da čitav ovaj kraj učinim boljim, ali to je nerealan izazov. Ako pogledamo regrutovanje mladih, biću srećan ako uspem da spasem jednog od petnaest. To mi daje zadovoljstvo, da spasem sledećeg“, zaključio je Šipers.

(Tanjug)

