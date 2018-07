Svet će tek da se trese: Tramp ima zahtev za Arape

Predsednik SAD Donald Tramp zatražio je od Saudijske Arabije da poveća proizvodnju nafte radi smanjenja cene goriva.

Tramp je na društvenoj mreži Tviter objavio da je od saudijskog kralja Salmana zatražio da podigne proizvodnju nafte do čak dva miliona barela dnevno, kako bi se nadoknadila razlika zbog stanja s proizvodnjom nafte u Iranu i Venecueli.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018