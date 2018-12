Svet i SAD odaju počast Džordžu Bušu

Brojni državnici, poslovni ljudi i poznate ličnosti iz celog sveta kao i iz njegovih SAD odali su danas počast bivšem predsedniku SAD Džordžu Bušu, koji je umro u 95. godini.

Bivši sovjetski premijer Mihail Gorbačov napisao je „To je bilo vreme velikih promena koje zahtevaju veliku odgovornost od svih. Rezultat je bio kraj Hladnog rata i trke u nuklearnom razoružanju“, i dodao da su njegova supruga Raisa i on „duboko cenili pažnju, ljubaznost i jednostavnost tipične za Džordža i Barbaru Buš kao i za ostatak njihove velike, prijateljske porodice“.

Britanska premijerka Tereza Mej napisala je da je Buš „bio veliki državnik i istinski prijatelj“ Velike Britanije i rekla da je njegovom ulogom u okončanju Hladnog rata on „učinio svet bezbednijim mestom za mnoge buduće generacije“.

Bivši britanski premijer Džon Mejdžor je rekao da se oseća „počastvovanim“ što je radio s Bušom i još počastvovaniji što mu je postao prijatelj za ceo život. „On je jednostavno bio jedan od najboljih ljudi koje sam ikad poznavao“, napisao je Mejdžor.

Više nemačkih zvaničnika odalo je počast Džordžu Bušu starijem, američkom predsedniku od 1989-1993, pozdravljajući njegov „nepokolebljivo “ angažovanje za ponovno ujedinjenje Nemačke 1989.

„Nemačka će se uvek sećati i sa dubokom zahvalnošću njegovog nepokolebljivog angažovanja za ponovno ujedinjenje Nemačke. Ujedinjenje Nemačke ne bi bilo moguće bez poverenja i prijateljstva SAD i njihovog predsednika“, rekao je nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer u telegramu saučešća poslatom predsedniku SAD Donaldu Trampu.

„Sa njim SAD su izgubile jednog velikog državnika. Nemačka oplakuje gubitak istitnskog prijatelja“, dodao je Štajnmajer.

„Žalimo za velikim državnikom i prijateljem Nemačke. Buš je hrabro zgrabio priliku da okonča Hladni rat.. on je takodje arhitekta nemačkog ujedinjenja. On ga je podržavao od početka bez rezerve. Mi nikad to nećemo zaboraviti“, napisao je Haiko Mas, nemački ministar spoljnih poslova.

Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel, Štefen Zajbert takodje je izrazio žaljenje zbog gubitka „prijatelja Nemaca“ koji, kako je napisao „nikad neće zaboraviti njegov doprinos ponovnom ujedinjenju zemlje na kraju Hladnog rata“.

Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je saučešče američkom narodu i Bušovoj porodici i napisao: „Bio je veliki vodja i nepokolebljivo podržavao savez s Evropom“.

Njegov sin bivši predsednik SAD Džordž Buš mladji rekao je da je njegov otac bio „čovek izuzetno plemenitog karaktera“ i da je cela porodica Buš „zahvalna za njegov život, ljubav i za saosećanje onih koji su ga voleli i molili se za njega“.

Sadašnji predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je kroz njegovu „suštinsku autentičnost, razoružavajući duh, nepokolebljivu posvećenost veri, porodici i zemlji predsednik Buš inspirisao generacije svoji sunarodnika Amerikanaca“, i dodao da je kao predsednik otvorio put decenijama prosperiteta koje su usledile.

Bivši predsednik SAD Barak Obama rekao je da je“život Džordža Buša svedočanstvo tome da je javna služba plemenito i srećno zvanje“ i dodao da je Buš „činio ogromno dobro tokom svog puta“. „Amerika je izgubila patriotu i poniznog slugu“ čije delovanje je doprinelo da se smanji pošast nuklearnog oružja i formira velika medjunarodna koalicija da se izbaci diktator iz Kuvajta“ a njegova diplomatija je doprinela „okončanju Hladnog rata bez ispaljivanja i jednog metka“, napisao je Obama.

Njegov naslednik na predsedničkoj funkciji bivši predsednik SAD Bil Klinton, predsednik od 1993. do 2001. rekao je: „duboko sam zahvalan za svaki minut koji sam proveo s predsednikom Bušom i uvek ću smatrati naše prijateljstvo jednim od najvećih poklona mog života“ i dodao da „malo Amerikanaca mogu da se takmiče s predsednikom Bušom u načinu kako su služili SAD“.

Emir Kuvajta Šeik Sabah al Ahmad al Sabah rekao je da je Buš „pokušao da formira medjunarodni poredak zasnovan na pravdi i jednakosti medju nacijama“ i da nikad nije „zaboravio kuvajtski narod u čijem sećanju će uvek ostati“.

„Kao američki izaslanik u Pekingu, direktor CIA, potpresdednik SAD osam godina i zatim četiri godina kao predsednik državništvo Džordža Buša odigralo je ključnu ulogu u okončanju Hladnog rata koje je donelo demokratiju milionima ljudi u Evropi i smanjilo pretnju nuklearnog rata. Džordž Buš je bio čvrst pristalica medjunarodnog sistema zasnovanog na pravilima, vladavini prava i demokratskim vrednostima“ napisala je premijerka Novog Zelanda Džasinda Arden.

Tibetanski duhovni vodja dalaj lama: „On je bio prvi američki predsednik koga sam imao privilegiju da sretnem. Sećam se da sam bio vrlo dirnut brigom vašeg oca za tibetanski narod i sitauciju u Tibetu. Zaista je za divljenje da se živi preko 94 godine. I dok ništa ne može da zameni gubitak oca, možemo naći radost u činjenici da je njegov život imao značenja i posvećenost javnoj službi. Hvalim vaše roditelje što su ohrabrili svoju decu, uključujući vas moj dragi prijatelju, da se posvetite služenju drugima“.

Indijski premijer Narendra Modi preko Tvitera: „Bivši predsednik Džordž H. W. Buš bio je strastven za jake veze izmedju Indije i SAD. Duboko će nam nedostajati. Nek počiva u miru“.

