Svirep odgovor: Amerika uvodi nove kazne Rusiji (foto)

SAD planiraju da uvedu nove sankcije protiv Rusije kao odgovor na podršku Kremlja režimu Bašara el Asada, navodi se u dokumentu pres-službe Bele kuće, piše „Dejli mejl“, pozivajući se na neimenovani izvor.

List navodi da Bela kuća i Ministarstvo finansija nisu komentarisali tu informaciju.

From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy

— Brian O'Toole (@brianoftoole) April 14, 2018