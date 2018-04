Tačno je, sreli su se: Tramp potvrdio diplomatsku vest broj jedan

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je na Tviteru da se bivši šef CIA Majk Pompeo sreo s liderom Severne Koreje Kim Džong Unom.

„Sastanak je prošao veoma glatko i uspostavljeni su dobri odnosi. Denuklearizacija će biti odlična stvar za svet, ali i za Severnu Koreju“, napisao je Tramp.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018