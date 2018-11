Tanjug: Hoćete li formirati vojsku? Haradinaj: Ne razumem

BEČ – Kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koga smo susreli na ekonomskom Forumu u Beču, nije mogao ili nije hteo da odgovori na pitanje Tanjuga – da li će 28. novembra na Dan zastave, kako je do sada najavljivao, biti formirana vojska Kosova.

Tok tog razgovora koji je vođen na srpskom jeziku prenosimo u celini:

Tanjug: Da li ostajete pri planu za formiranje vojske kosova na Dan zastave?

Haradinaj:Ne razumem pitanje, izvini

Tanjug: Bio je plan da se formira?

Haradinaj: Gde postoji taj plan?

Tanjug: Da li to znači da nećete formirati vojsku na Dan zastave?

Haradinaj: Ako možete drugačije da postavite pitanje ja bih odgovarao. Ne mogu da dam odgovor na hipotetička pitanja. To nije naš plan.

Tanjug:Šta podazumeva vaš plan?

Haradinaj:Naš plan je redovna sednica, i redovan proces u skupštini. Ne znamo kada će biti. Ima tri zakona za armiju. Biće u redovno vreme. Nije vezano sa bilo kojim danom

Tanjug: Da li ta vojska zapravo tranfosmirana UCK, odnosno da li nastaje na tim temeljima?

Haradinaj: Nije to ta vojska, to je KSF, mi ga zovemo Zaštitni korpus Kosova. Mandat će joj biti da brani Kosovo, trenirana je od NATO i svi standardi i parametri su NATO standardi do sada. U tu vojsku veruju svi koji žive na Kosovu, uključujući Srbe. Jedino nnisu sada uz pretnju iz Beograda da napuste tu snagu.

Tanjug: To kažu mediji?

Haradinaj: Ne, izvini, imamo mi podatke i izveštaje.

Tanjug::Koliko Srba ima trenutno, jel imate podatke koliko njih?

Haradinaj: To je nešto što držimo za sebe.

Tanjug: To je tajna?

Haradinaj: držimo za sebe

Tanjug: To je nešo što držite za sebe. Ali kažete da sada napuštaju. Koliko ih je napustilo? Nemate ni taj broj …Zašto je važno da Sbri budu deo te vojske?

Haradinaj: Žive na Kosovu. Inače, Kosovo je kuća za sve koji žive na Kosovu, a tako i Srbe. Oni će biti poštovani i u toj vojsci koliko ih bude.

(Tanjug)