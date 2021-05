Tanjug u Izraelu: Sukobi ne prestaju, civili trpe i strahuju

TEL AVIV – U Tel Avivu se ne čuju sirene duže od 24 časa, mada je noćas oko 80 raketa letelo ka izraelskim oblastima uz Gazu, ali ni jedna nije pala na tle.

Generalno je mirno, a juče popodne na sever Izraela ispaljivane četri rakete iz pravca Libana koje su najverovatnije bile namenjene gradu Hifa,čime je otvorena mogućnost za dalju eskalaciju odnosa sa Hamasom i zatezanje odnosa sa Libanom.

Na jugu Izraela u gradovima Ašdod i Aškelon sirene se konstantno oglašavaju, a samo danas na Ašdod je ispaljeno 200 raketa.

U momentu kada se sirena oglasi, stanovnci Ašdoda imaju 31 sekundu da se smeste u skloniste, u Aškelonu 20., a u gradu Stedert svega 15 sekundi. Pet raketa pogodilo je danas Sderot. Ima lakše povređenih.

Premijer Natanjahu je izjavio u vojnom štabu danas, da nije moguće proceniti koliko će ovaj sukob trajati. Svakako Izrael planira da nastavi operaciju nad pojasom Gaze, a

pregovori američkih čelnika i Natanjahua oko primirja rasplamsavaju napade Hamasa.

Ovakva situacija ima šire posledice po situaciju u Izraelu.

Poslodavci ostaju bez radne snage. Uglavnom oni koji se bave nekretninama jer zapošljavaju muslimansko stanovništvo. Mnogi od njih putuju svaki dan kroz pojas Gaze, a više nije dozvoljen prolaz nikom mlađem od 55 godina.

Fakulteti rade, ali osnovne škole i vrtići u crvenim zonama nisu otvoreni.

Ova situacija je teško pada i civilima, a jedan od njih je i Roni Beraha, Srbin iz Beograda koji nam se javio iz Ašdoda

On je muzičar, čelista, rođen u Zrenjaninu.

„Ovde u Izralu sam kao „lehadaš“ ili novi useljenik. Oprilike pre meseac dana sam se uselio. Nalazim se u Ašdodu, to je grad veličine Novog Sada, udaljen četrdesetak kilometara od Pojasa Gaze. Dakle vrlo je blizu. To je jedan od gradova koji su najviše pogođeni“, kaže on..

Priča da je izuzetno teško, da dane provode u bunkeru, gde ima i familija sa malom decom do 11 godina.

„Noći su besane. Bilo je izuetno teško baš ovih dana. Danas je bilo i direktnih pogodaka. Nadam se da će se ovo uskoro završiti.“, priča on.

Rejčel Markovitz iz Givatajima nam pokazuje dečiju sobu.

„Na Givatajim prve noći, kada je raketa pala sedamdeset metara od naše kuće, ovaj prozor je puko od detonacije. Bilo je jako stresno jer nas ima dvoje. Imamo troje dece. Dve bebe i ćerku. Kada smo bežali nismo mogli na vreme da stignemo do dna stepeništa, što je i najbezbednije mesto. Kako živimo u centru Izraela, imali smo svega devedeset sekundi da stignemo do skloništa. „priča Rejčel.

I danas se nastavljaju međusobni napadi u pojasu Gaze, a od početka sukoba prema podacima Ujedinjenih nacija uništeno je ili teško oštećeno ,

gotovo 450 zgrada, uključujući šest bolnica.

(Tanjug)

